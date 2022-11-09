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У Дніпрі викрили мережу шахрайських сall-центрів

Сьогодні 09:30
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В Днепре правоохранители разоблачили пять сall-центров, в которых работали 100 человек, включая детей и людей без гражданства.

Новости Днепра про У Дніпрі викрили мережу шахрайських сall-центрів

В офісах знаходилися комп’ютери зі спеціальними програмами та клієнтською базою українських банків. Оператори сall-центру, дзвонили жертвам, називали себе співробітниками банків, впізнавали у них персональні дані та банківські реквізити, а потім переказували всі гроші з карток на рахунки підставних осіб.

Під час обшуків в офісах правоохоронці вилучили системні блоки, флешки ноутбуки, монітори, телефони, банківські картки, чорнові записи. У записах, зокрема, містився алгоритм, відповідно до якого «співробітники» мали спілкуватися із жертвами шахраїв. Наразі правоохоронці з’ясовують масштаби збитків та всіх, хто міг брати участь у злочинній схемі.

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Новости Днепра про У Дніпрі викрили мережу шахрайських сall-центрівУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі викрили мережу шахрайських сall-центрівРусский

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