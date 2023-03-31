У Дніпрі викрили лікарів, які продавали пацієнтам безкоштовні ліки: у СБУ розповіли деталі

У Дніпрі викрили лікарів, які заробляли, продаючи пацієнтам безкоштовні ліки.

Деталі схеми розповіли в СБУ.

За даними слідства, директор провідного діагностичного медцентру, який займається проведенням складних кардіо-операцій, налагодив шахрайську схему. Разом із приватною медичною структурою працівники лікарні заробляли на пацієнтах.

Людям, які зверталися за невідкладною допомогою до медцентру, пропонували купити необхідні для операції препарати, аргументуючи це тим, що потрібних медикаментів немає, бо погане фінансування. Пацієнти оплачували послуги, хоча ліків на руки так і не отримували.

Ліки “закуплялися” в потрібній медструктурі, яка була в змові з лікарями, але по суті, використовувалися препарати, які мають бути безкоштовними та є в наявності у медзакладі. Виручені кошти учасники схеми ділили між собою. Поки що, вдалося зафіксувати 10 випадків шахрайства, завдяки яким вони збагатилися на 1 мільйон гривень.

На одній операції вони заробляли близько 80 тисяч гривень. Зазначається, що схема діяла не один місяць.

Під час обшуків в лікарні та помешканні фігурантів справи силовики знайшли 500 тисяч доларів готівкою, чорнову документацію та техніку. Усім учасникам повідомили про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах. Слідство триває.

Нагадаємо, раніше очільник ОВА Сергій Лисак анонсував “кадрові чистки” в сфері охорони здоров’я, у зв’язку з випадками шахрайства серед лікарів.

Читайте також:

Українська

Автор: