Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі викрили лікарів, які продавали пацієнтам безкоштовні ліки: у СБУ розповіли деталі

У Дніпрі викрили лікарів, які продавали пацієнтам безкоштовні ліки: у СБУ розповіли деталі

Сьогодні 15:49
просмотров

У Дніпрі викрили лікарів, які заробляли, продаючи пацієнтам безкоштовні ліки.

Новости Днепра про У Дніпрі викрили лікарів, які продавали пацієнтам безкоштовні ліки: у СБУ розповіли деталі

Деталі схеми розповіли в СБУ. 

За даними слідства, директор провідного діагностичного медцентру, який займається проведенням складних кардіо-операцій, налагодив шахрайську схему. Разом із приватною медичною структурою працівники лікарні заробляли на пацієнтах. 

Людям, які зверталися за невідкладною допомогою до медцентру, пропонували купити необхідні для операції препарати, аргументуючи це тим, що потрібних медикаментів немає, бо погане фінансування. Пацієнти оплачували послуги, хоча ліків на руки так і не отримували. 

Новости Днепра про У Дніпрі викрили лікарів, які продавали пацієнтам безкоштовні ліки: у СБУ розповіли деталі

Ліки “закуплялися” в потрібній медструктурі, яка була в змові з лікарями, але по суті, використовувалися препарати, які мають бути безкоштовними та є в наявності у медзакладі. Виручені кошти учасники схеми ділили між собою. Поки що, вдалося зафіксувати 10 випадків шахрайства, завдяки яким вони збагатилися на 1 мільйон гривень.

На одній операції вони заробляли близько 80 тисяч гривень. Зазначається, що схема діяла не один місяць.

Під час обшуків в лікарні та помешканні фігурантів справи силовики знайшли 500 тисяч доларів готівкою, чорнову документацію та техніку. Усім учасникам повідомили про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах. Слідство триває. 

Новости Днепра про У Дніпрі викрили лікарів, які продавали пацієнтам безкоштовні ліки: у СБУ розповіли деталі

Нагадаємо, раніше очільник ОВА Сергій Лисак анонсував “кадрові чистки” в сфері охорони здоров’я, у зв’язку з випадками шахрайства серед лікарів. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі викрили лікарів, які продавали пацієнтам безкоштовні ліки: у СБУ розповіли деталіУкраїнська

Автор:


# # # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі захисниця, яка пройшла полон в Оленівці, готується визволяти своїх дітей з окупації
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:48
    У Дніпрі захисниця, яка пройшла полон в Оленівці, готується визволяти своїх дітей з окупації

    У Дніпрі захисниця "Азовсталі" намагається зробити закордонні паспорти, щоб вивести…

    У Дніпрі в реанімації зіграють весілля тяжко поранений боєць та його кохана
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:08
    У Дніпрі в реанімації зіграють весілля тяжко поранений боєць та його кохана

    У лікарні Дніпра хочуть одружити пораненого бійця та його кохану.

    У Дніпрі біля одного із кафе влаштували стрілянину: що кажуть у поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:00
    У Дніпрі біля одного із кафе влаштували стрілянину: що кажуть у поліції

    Увечері 30 березня у Дніпрі на вулиці Кожем'яки, біля кафе…

    Де сьогодні у Дніпрі немає води та чому
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:23
    Де сьогодні у Дніпрі немає води та чому

    Сьогодні, 31 березня, деякі мешканці Дніпра залишилися без води.

    Наверх