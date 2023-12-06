Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі викрили іноземця-нелегала, який ходив з чужим паспортом

Сьогодні 15:36
просмотров

У Дніпрі затримали азербайджанця, який ходив з підробленим паспортом на чуже ім'я.

Новости Днепра про У Дніпрі викрили іноземця-нелегала, який ходив з чужим паспортом

Про це повідомили в Державній міграційній службі Дніпропетровської області. 

Під час рейду разом з поліціянтами міграційники виявили азербайджанця, який носив з собою підроблений паспорт громадянина України. Документ був виданий на ім’я іншої людини, за яку ймовірно намагався себе видати затриманий.

05 грудня, під час проведення цільових профілактичних заходів з нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері під умовною назвою “Мігрант”, працівники Міграційної служби спільно зі співробітниками Національної поліції встановили факт проживання на території міста Дніпра уродженця Азербайджанської Республіки, який має паспорт громадянина України з ознаками підробки та був виданий на ім’я іншої особи, – йдеться у повідомленні Міграційної служби.
Чоловіка затримали. Наразі він перебуває в центрі для нелегальних мігрантів. Правоохоронці мають встановити всі обставини справи. 
 
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Дніпрі та області закриється низка регіональних “паспортних столів”.
 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі викрили іноземця-нелегала, який ходив з чужим паспортомУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Дніпрянам пропонують виграти подарунок від нібито “Нової пошти”, але є нюанс
Новини Дніпра
Сьогодні 14:59
Дніпрянам пропонують виграти подарунок від нібито “Нової пошти”, але є нюанс

У телеграм-каналах поширюють фейкову акцію від "Нової пошти".

Для українців зміняться правила виходу на пенсію: скільки тепер потрібно буде працювати
Новини Дніпра
Сьогодні 14:54
Для українців зміняться правила виходу на пенсію: скільки тепер потрібно буде працювати

З 2024 року для працюючих мешканців Дніпра та всіх українців…

Раніше у центрі Дніпра стояв величезний слон: у мережі опублікували рідкісне фото
Новини Дніпра
Сьогодні 14:18
Раніше у центрі Дніпра стояв величезний слон: у мережі опублікували рідкісне фото

Наше місто має багату та цікаву історію. Мало хто знає,…

Мешканець Дніпра намагався обікрасти ТЦ “Метро”
Новини Дніпра
Сьогодні 13:47
Мешканець Дніпра намагався обікрасти ТЦ “Метро”

Дніпрянина піймали на спробі крадіжки з торговельного центру.

Наверх