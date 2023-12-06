У Дніпрі викрили іноземця-нелегала, який ходив з чужим паспортом

Про це повідомили в Державній міграційній службі Дніпропетровської області.
Під час рейду разом з поліціянтами міграційники виявили азербайджанця, який носив з собою підроблений паспорт громадянина України. Документ був виданий на ім’я іншої людини, за яку ймовірно намагався себе видати затриманий.
05 грудня, під час проведення цільових профілактичних заходів з нагляду та контролю за виконанням законодавства в міграційній сфері під умовною назвою “Мігрант”, працівники Міграційної служби спільно зі співробітниками Національної поліції встановили факт проживання на території міста Дніпра уродженця Азербайджанської Республіки, який має паспорт громадянина України з ознаками підробки та був виданий на ім’я іншої особи, – йдеться у повідомленні Міграційної служби.
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