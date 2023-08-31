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  • У Дніпрі викрили ділка, який за 5 тисяч доларів обіцяв “відмазати” ухилянта

У Дніпрі викрили ділка, який за 5 тисяч доларів обіцяв “відмазати” ухилянта

Сьогодні 11:32
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У Дніпрі викрили чергового ділка, який за 5 тисяч доларів обіцяв "відмазати" від призову.

Новости Днепра про У Дніпрі викрили ділка, який за 5 тисяч доларів обіцяв

Деталі повідомили в прокуратурі Дніпра. 

За даними прокуратури, дніпрянин за 5 тисяч доларів обіцяв зробити так, щоб “клієнта” визнали непридатним до військової служби. Чоловік нібито мав доступ до службових осіб місцевого РТЦК, які могли “відмазати” від призову. 

Під час передачі коштів в одному із кафе Дніпра ділка затримали. У нього вдома знайшли документи та інші докази незаконної діяльності. 

Наразі прокурором готується клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу.

Новости Днепра про У Дніпрі викрили ділка, який за 5 тисяч доларів обіцяв

Новости Днепра про У Дніпрі викрили ділка, який за 5 тисяч доларів обіцяв

Нагадаємо, раніше у Дніпрі викрили чергових ділків, які за гроші робили довідки для ухилення від призову. Для цього вони готували медичні документи про наявність інвалідності у призовника чи його родичів. Акцент робився на тому, що пацієнт має тяжке захворювання, яке вимагає невідкладного оперативного втручання.

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Новости Днепра про У Дніпрі викрили ділка, який за 5 тисяч доларів обіцяв Українська

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