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У Дніпрі виготовили солодкого Вінні-Пуха (ФОТО)

Сьогодні 08:05
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Хотіли б скуштувати?

Новости Днепра про У Дніпрі виготовили солодкого Вінні-Пуха (ФОТО)

Кондитер із Дніпра Дмитро Нікіфоренко знову зробив солодкий шедевр. Цього разу чоловік приготував 3D-торт у вигляді мультяшного ведмедика Вінні-Пуха.

Фото кондитер опублікував на своїй сторінці у ФБ.

Новости Днепра про У Дніпрі виготовили солодкого Вінні-Пуха (ФОТО)

Вага десерта – 4,5 кг. Начинка: шоколадний бісквіт, крем Чіз, персик, шоколадний крем Тірамісу.

Ви всі знаєте, що 3D-торти це моя слабкість, а дитячі 3D-торти – це подвійна любов…Все їстівне. Горщик виготовлений з шоколаду, – зазначив кондитер.

Новости Днепра про У Дніпрі виготовили солодкого Вінні-Пуха (ФОТО)

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі створили солодке око дракона для всіх любителів “Юрського періоду” (ФОТО).

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Новости Днепра про У Дніпрі виготовили солодкого Вінні-Пуха (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі виготовили солодкого Вінні-Пуха (ФОТО)Русский

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