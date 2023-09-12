У Дніпрі виготовили солодкого Вінні-Пуха (ФОТО)

Хотіли б скуштувати?

Кондитер із Дніпра Дмитро Нікіфоренко знову зробив солодкий шедевр. Цього разу чоловік приготував 3D-торт у вигляді мультяшного ведмедика Вінні-Пуха.

Фото кондитер опублікував на своїй сторінці у ФБ.

Вага десерта – 4,5 кг. Начинка: шоколадний бісквіт, крем Чіз, персик, шоколадний крем Тірамісу.

Ви всі знаєте, що 3D-торти це моя слабкість, а дитячі 3D-торти – це подвійна любов…Все їстівне. Горщик виготовлений з шоколаду, – зазначив кондитер.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі створили солодке око дракона для всіх любителів “Юрського періоду” (ФОТО).

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