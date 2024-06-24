У Дніпрі ввели аварійні відключення електрики, а частина міста не тільки без світла, а й води

У Дніпропетровській області введено аварійні відключення електроенергії, тому графіки не діють.
Згідно з розпорядженням НЕК “Укренерго” з 13:00 на Дніпропетровщині введено екстрені (аварійні) відключення електроенергії. Жителі Дніпра повідомляють про відключення не за графіком, які розпочалися орієнтовно о 14:00.
Як пояснюють в Укренерго, причина відключень – значний дефіцит в енергосистемі, тому попередніх лімітів замало для її стабілізації.
У Дніпрі призупинено роботу ряду об’єктів КП “Дніпроводоканал” та КП “Теплоенерго”, знижено тиск/відсутнє водопостачання за:
Компанія ЦЕК повідомляє про відключення 3 черг одночасно. Також спостерігається відключення 1, 3, 5 черг ДПЕК.
Можуть застосовуватись відключення й для 4 черг, якщо ситуація не поліпшиться.
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