У Дніпрі ввели аварійні відключення електрики, а частина міста не тільки без світла, а й води

У Дніпрі ввели аварійні відключення світла.

У Дніпропетровській області введено аварійні відключення електроенергії, тому графіки не діють.

Згідно з розпорядженням НЕК “Укренерго” з 13:00 на Дніпропетровщині введено екстрені (аварійні) відключення електроенергії. Жителі Дніпра повідомляють про відключення не за графіком, які розпочалися орієнтовно о 14:00.

Як пояснюють в Укренерго, причина відключень – значний дефіцит в енергосистемі, тому попередніх лімітів замало для її стабілізації.

У Дніпрі призупинено роботу ряду об’єктів КП “Дніпроводоканал” та КП “Теплоенерго”, знижено тиск/відсутнє водопостачання за:

просп. Слобожанський, 40-90;

вул. Б.Хмельницького, 2-33;

просп. П.Калнишевського, 1-72;

вул. Батумська, 8-64;

вул. Старочумацька,1,10,11, 78, 80, 84;;

вул. К.Цісик, 1-36;

вул. Яскрава, 1-41;

вул. Дебальцевська,21,23,28,29,

вул. Осіння, 7-13;

бульвару Зоряний, 1, 1-Д;

вул. Запорізьке шосе, 2-А, 4, 10, 16;

просп. Науки, 100-124;

вул. Робоча, 25, 25-А, 25-Б, 25-В, 59, 65;

вул. М.Олексієнко, 100, 106;

вул. Князя Володимира Великого, 16, 18, 20, 22;

вул. Холодильна, 57, 59, 60, 61;

вул. Янтарна, 71, 73, 75, 79, 81, 83;

вул. Калинова, 102, 104, 106, 108, 112;

вул. Галини Мазепи, 71 – А, 75, 77, 79, 81, 100.

Компанія ЦЕК повідомляє про відключення 3 черг одночасно. Також спостерігається відключення 1, 3, 5 черг ДПЕК.

Можуть застосовуватись відключення й для 4 черг, якщо ситуація не поліпшиться.

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