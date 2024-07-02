У Дніпрі встановили особу жінки, яку знайшли рятувальники під завалами понівеченої від ракетної атаки багатоповерхівки

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.
Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по місту у п’ятницю 28 червня збільшилася. Тіло жінки знайшли цієї ночі під завалами на рівні 7 поверху розтрощеного внаслідок ракетного удару будинку.
За допомогою ДНК-аналізатора слідчі ідентифікували тіло другої жінки, яку виявили під час пошукових робіт у зруйнованому російською ракетою будинку, – повідомили у дописі.
Загиблою виявилася 30-річна місцева жителька.
У п’ятницю 28 червня ввечері ворог атакував Дніпро ракетами, внаслідок чого було серйозно пошкоджено дев’ятиповерхівку. В одному з під’їздів повністю зруйновано з 8 по 11 поверхи, пошкоджено 11 автомобілів. Тіло першої загиблої виявили того ж дня, особу встановили 29 червня – 76-річна жінка. Відомо, що пошуково-рятувальні роботи тривали вдень та вночі, станом на 30 червня надзвичайники розібрали завали до 7 поверху, на той момент людей не знайшли.
Наразі відомо про 2 загиблих та 12 постраждалих, серед яких вагітна жінка та дитина, 2 людей врятували.
Як повідомляють правоохоронці, на місці події продовжується пошуково-рятувальна операція, під завалами може знаходитись ще одна людина.
Читайте також:
Автор:
Неподалік Дніпра знаходяться дачні селища та села, де є вихід…
У Дніпрі на Набережній Перемоги помітили “безкінечну” чергу.
Дніпряни вигадали спосіб, як заряджати гаджети під час шопінгу.
Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук звернувся до Кабміну з проханням…