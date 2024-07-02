У Дніпрі встановили особу жінки, яку знайшли рятувальники під завалами понівеченої від ракетної атаки багатоповерхівки

Встановлено особу ще однієї загиблої внаслідок ракетної атаки по Дніпру.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП в Дніпропетровській області.

Нагадаємо, кількість загиблих внаслідок ворожої атаки по місту у п’ятницю 28 червня збільшилася. Тіло жінки знайшли цієї ночі під завалами на рівні 7 поверху розтрощеного внаслідок ракетного удару будинку.

За допомогою ДНК-аналізатора слідчі ідентифікували тіло другої жінки, яку виявили під час пошукових робіт у зруйнованому російською ракетою будинку, – повідомили у дописі.

Загиблою виявилася 30-річна місцева жителька.

Атака на місто 28 червня: що відомо?

У п’ятницю 28 червня ввечері ворог атакував Дніпро ракетами, внаслідок чого було серйозно пошкоджено дев’ятиповерхівку. В одному з під’їздів повністю зруйновано з 8 по 11 поверхи, пошкоджено 11 автомобілів. Тіло першої загиблої виявили того ж дня, особу встановили 29 червня – 76-річна жінка. Відомо, що пошуково-рятувальні роботи тривали вдень та вночі, станом на 30 червня надзвичайники розібрали завали до 7 поверху, на той момент людей не знайшли.

Наразі відомо про 2 загиблих та 12 постраждалих, серед яких вагітна жінка та дитина, 2 людей врятували.

Як повідомляють правоохоронці, на місці події продовжується пошуково-рятувальна операція, під завалами може знаходитись ще одна людина.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: