Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі встановлюють вікна у будинках, які постраждали внаслідок ракетної атаки 4 червня

У Дніпрі встановлюють вікна у будинках, які постраждали внаслідок ракетної атаки 4 червня

Сьогодні 14:41
просмотров

Це важливо!

Новости Днепра про У Дніпрі встановлюють вікна у будинках, які постраждали внаслідок ракетної атаки 4 червня

У Дніпрі триває встановлення вікон у багатоквартирних будинках, які постраждали внаслідок ракетної атаки рф 4 червня. Це 7 комунальних домів у районі вул. Робочої. У них вилетіло 118 вікон.

У квартирі дніпрянина Ігоря Всеволодовича, який мешкає у будинку № 21 по вул. Робочій, якраз монтують нові склопакети.

«У моїй квартирі постраждали два вікна – на кухні та у кімнаті. Після ворожої атаки бригада оперативно приїхала, зробила заміри. Зараз хлопці встановлюють нові вікна, швидко працюють. Вдячні міським службам за допомогу, що не полишили наодинці з бідою», — каже пан Ігор.

«Після ворожої ракетної атаки 4 червня працівники обслуговуючого підприємства оперативно затягнули плівкою вибиті вікна, зняли заміри і передали їх для виготовлення нових склопакетів. Після того, як завод їх передав, розвезли нові вікна по будинках, зараз триває їхній монтаж. Йдеться як про вікна у квартирах, так і місцях загального користування. Цілком роботи планується закінчити упродовж тижня», — додав представник департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради Егор Худяков.

Новости Днепра про У Дніпрі встановлюють вікна у будинках, які постраждали внаслідок ракетної атаки 4 червняУкраїнська

Автор:


Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Наверх