У Дніпрі встановлюють вікна у будинках, які постраждали внаслідок ракетної атаки 4 червня

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У Дніпрі триває встановлення вікон у багатоквартирних будинках, які постраждали внаслідок ракетної атаки рф 4 червня. Це 7 комунальних домів у районі вул. Робочої. У них вилетіло 118 вікон.

У квартирі дніпрянина Ігоря Всеволодовича, який мешкає у будинку № 21 по вул. Робочій, якраз монтують нові склопакети.

«У моїй квартирі постраждали два вікна – на кухні та у кімнаті. Після ворожої атаки бригада оперативно приїхала, зробила заміри. Зараз хлопці встановлюють нові вікна, швидко працюють. Вдячні міським службам за допомогу, що не полишили наодинці з бідою», — каже пан Ігор.

«Після ворожої ракетної атаки 4 червня працівники обслуговуючого підприємства оперативно затягнули плівкою вибиті вікна, зняли заміри і передали їх для виготовлення нових склопакетів. Після того, як завод їх передав, розвезли нові вікна по будинках, зараз триває їхній монтаж. Йдеться як про вікна у квартирах, так і місцях загального користування. Цілком роботи планується закінчити упродовж тижня», — додав представник департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради Егор Худяков.

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