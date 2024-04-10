У Дніпрі встановлений біля аптеки пандус перекрив вузький тротуар між будинками: у чому річ

На проспекті Олександра Поля аптека встановила пандус, який перегородив дорогу місцевим жителям.
Аптека “Не хворій” на розі прибудови встановила конструкцію, схожу на витяг для інвалідних візків – чудово, якби не одне але. Підйомник геть-чисто перекрив вузьку доріжку між будинками №106 та №108, якою активно користуються жителі. Тепер, щоб нею пройти, потрібно або зістрибнути з півметрового бордюру, або на нього заскочити/залізти/заповзти, – написала дніпрянка Людмила в тг-каналі Геннадія Корбана.
Звернення містян згодом направили до КП “Управління контролю за благоустроєм міста”. Через деякий час тротуар розширили, аби пішоходи могли ходити без перешкод. Також встановили пандус для можливості проходу маломобільних груп населення.
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