У Дніпрі всіх охочих безкоштовно навчать бути клоунами

Виявляється, у Дніпрі є школа лікарняної клоунади. Це волонтери, які допомагають дітям легше переживати стресові ситуації.
У нашому місті працює ініціатива Doctor CLOWN Dnipro. Волонтери цієї організації відвідують дітей, які знаходяться в лікарні. Зокрема тих, хто постраждав внаслідок військових дій. За допомогою гумору та пісень вони допомагають маленьким пацієнтам легше переносити складне лікування.
У цей четвер, 17 листопада, о 19:00 там проведуть відкрите заняття для людей від 18 років, які хочуть навчитися клоунської майстерності та теж стати волонтерами для дітей.
Чому навчать?
Попередньо, участь в заході безкоштовна. Детальніше про подію можна почитати тут.
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