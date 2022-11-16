У Дніпрі всіх охочих безкоштовно навчать бути клоунами

У Дніпрі можна безкоштовно стати клоуном та навчитися фокусам.

Виявляється, у Дніпрі є школа лікарняної клоунади. Це волонтери, які допомагають дітям легше переживати стресові ситуації.

У нашому місті працює ініціатива Doctor CLOWN Dnipro. Волонтери цієї організації відвідують дітей, які знаходяться в лікарні. Зокрема тих, хто постраждав внаслідок військових дій. За допомогою гумору та пісень вони допомагають маленьким пацієнтам легше переносити складне лікування.

У цей четвер, 17 листопада, о 19:00 там проведуть відкрите заняття для людей від 18 років, які хочуть навчитися клоунської майстерності та теж стати волонтерами для дітей.

Чому навчать?

акторської майстерності;

імпровізації;

жонглювання;

гри на музикальних інструментах;

фокусам і т.д.

Попередньо, участь в заході безкоштовна. Детальніше про подію можна почитати тут.

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