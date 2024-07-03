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У Дніпрі всі трамваї, тролейбуси та автобуси відновили звичний рух

Сьогодні 19:28
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У Дніпрі відновили звичний рух транспорту.

Новости Днепра про У Дніпрі всі трамваї, тролейбуси та автобуси відновили звичний рух

Відновлюється рух трамваїв №11, тролейбусів №19, «А», «Б» та автобусів №34, 87-А, 87-Б, 106, 113, 146-А, 146-Б, 155, 156 у звичайному режимі. Про це повідомили в департаменті транспорту.

Нагадаємо, 3 липня, перекрили вулицю Макарова. Через це низка маршруток, тролейбусів та трамваїв курсували інакше. 

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Новости Днепра про У Дніпрі всі трамваї, тролейбуси та автобуси відновили звичний рухУкраїнська

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