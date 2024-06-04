У Дніпрі вшанували памʼять дітей, вбитих росією під час війни в Україні

4 червня, після чергової ракетної атаки рф, у Дніпрі вшанували пам’ять всіх дітей, які загинули внаслідок збройної агресії проти України.

Під час меморіального заходу на гілках дерев розмістили маленькі дзвіночки — як символ вкраденого війною життя малечі.

«Коли російський терор забирає життя дітей, болить завжди найдужче. Кожна така звістка — це гнів і розпач. Злочини окупантів не можна ані пробачити, ані забути. Але помста настане за все — справедлива та невідворотна», — зазначив міський голова Дніпра Борис Філатов.

Зі свого боку, начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив: «Тільки Дніпропетровщина за час повномасштабної війни втратила 22 своїх синів і доньок. Їхні голоси назавжди залишаться у пам’яті найрідніших».

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