У Дніпрі врятували важкопораненого військового, який не міг сам дихати та говорити

У лікарні Дніпра врятували військового, який отримав важкі поранення.

Владислав наразі перебуває в реанімації. Після важких поранень він не міг сам дихати та говорити. Завдяки медикам Дніпра, він тепер одужує та планує майбутнє зі своєю коханою.

Про це розповів головний лікар медзакладу, де лікують Владислава.

Медик зазначив, що разом з Владиславом поруч дружина Софія. Вони чекають на дитину.

“Поцілунок життя через дихальну маску… Нарешті моє кохання прийде до мене, – каже Владислав.Я вже можу сам дихати і говорити. Мої самотні дні закінчуються, моє життя знову продовжується. Коли я чекаю Софію, мене радує небо, яке я бачу через вікно реанімації, шум міста. Я відчуваю, що одужую. Ангели і лікарі Мечникова дали можливість нам жити і зустрічатися знову”, – розповів лікарю Владислав.

Як повідомляє “Суспільне”, Владислав отримав контузію на фронті. За декілька днів разом з вагітною дружиною Софією поїхали до Дніпра за ліками. Та на трасі в них врізалась інша автівка. Жінка отримала лише декілька подряпин та сильно злякалась, а Владислава з тяжкими пораненнями тиждень стабілізували в реанімації. Зараз він одужує.

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