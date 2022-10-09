У Дніпрі врятували пса, який впав у колодязь із каналізацією

Увечері 8 жовтня одна з мешканок міста гуляла зі своїм собакою на вулиці Гладкова.
Випадково пес впав у каналізаційний колодязь.
На місце події виїхали рятувальники служби ДСНС, які за допомогою драбини і мотузки врятували тварину.
На щастя, собака не постраждав.Елизавета Бельмас
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