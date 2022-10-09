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У Дніпрі врятували пса, який впав у колодязь із каналізацією

Сьогодні 11:30
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У Дніпрі сталася прикра подія.

Увечері 8 жовтня одна з мешканок міста гуляла зі своїм собакою на вулиці Гладкова.

Випадково пес впав у каналізаційний колодязь.

На місце події виїхали рятувальники служби ДСНС, які за допомогою драбини і мотузки врятували тварину.

На щастя, собака не постраждав.

Новости Днепра про У Дніпрі врятували пса, який впав у колодязь із каналізацією

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Новости Днепра про У Дніпрі врятували пса, який впав у колодязь із каналізацієюУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі врятували пса, який впав у колодязь із каналізацієюРусский

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