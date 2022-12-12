У Дніпрі врятували чоловіка в алкогольній комі, який замерзав на вулиці

Почалися холоди, тому у лікарів додалося роботи.
Як розповів дніпровський медик Влад Боднюк, нещодавно до швидкої надійшов виклик від перехожого, який знайшов на вулиці чоловіка, який лежав на землі біля сусіднього під’їзду.
Медики через 7 хвилин приїхали на виклик. 40-річний чоловік був без свідомості, шкіра була холодна на дотик, t тіла 35 С, в видихаємому повітрі відчувався різкий запах алкоголю, АТ 90/60. Надавши невідкладну медичну допомогу, чоловіка було шпиталізовано з дiагнозом “алкогольна кома” та переохолодженням.
Медик просить людей одягатися за погодою та не зловживати алкоголем.
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