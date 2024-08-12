У Дніпрі вперше за десять років помітили червонокнижних риб

У травні 2024 в Запорізькій області біля Дніпрогесу з’явилися осетри, яких в цих місцях не бачили дуже давно. Цьогоріч в браконьєрів вилучили живими й знайшли мертвими близько 15 особин осетрів.
Про це пише видання Вгору.
Заступник начальника херсонського рибоохоронного патруля Дмитро Євсеєв розповів, що принаймні, за останні 10 років вони не потрапляли в сітки ані промисловикам, ані браконьєрам. На Херсонщині осетрів теж жодного разу не знаходили.
Осетри – це риби, що мешкають у солоній, але нерестяться в прісній воді.
Тобто, в Дніпрі вони не живуть, а лише розмножуються. І в минулому осетр, білуга та севрюга традиційно заходили в акваторію Дніпра на нерест”, – уточнює він.
На його думку, поява червонокнижних риб не пов’язана з припиненням промислового вилову чи особливим покращенням стану водойм. Цілком можливо, що осетри потрапили до Дніпра з приватних рибних ставків, розташованих біля Каховської ГЕС, після її руйнування. Або риба може запливати через зруйновану дамбу.
Наразі це складно дізнатись, адже територія, яку слід обстежити перебуває в окупації.
Читайте також:
Автор:
У Дніпрі перенесуть зупинки.
У міськраді повідомили кому будуть вимикати світло через проведення планових…
Кількох проросійських пропагандистів затримала СБУ.
У лікарні Дніпра помер відомий дитячий тренер.