У Дніпрі вперше за десять років помітили червонокнижних риб

Особин цієї риби не бачили в річці Дніпро щонайменше 10 років.

У травні 2024 в Запорізькій області біля Дніпрогесу з’явилися осетри, яких в цих місцях не бачили дуже давно. Цьогоріч в браконьєрів вилучили живими й знайшли мертвими близько 15 особин осетрів.

Про це пише видання Вгору.

Заступник начальника херсонського рибоохоронного патруля Дмитро Євсеєв розповів, що принаймні, за останні 10 років вони не потрапляли в сітки ані промисловикам, ані браконьєрам. На Херсонщині осетрів теж жодного разу не знаходили.

Осетри – це риби, що мешкають у солоній, але нерестяться в прісній воді.

Тобто, в Дніпрі вони не живуть, а лише розмножуються. І в минулому осетр, білуга та севрюга традиційно заходили в акваторію Дніпра на нерест”, – уточнює він.

На його думку, поява червонокнижних риб не пов’язана з припиненням промислового вилову чи особливим покращенням стану водойм. Цілком можливо, що осетри потрапили до Дніпра з приватних рибних ставків, розташованих біля Каховської ГЕС, після її руйнування. Або риба може запливати через зруйновану дамбу.

Наразі це складно дізнатись, адже територія, яку слід обстежити перебуває в окупації.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: