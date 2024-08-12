Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі вперше за десять років помітили червонокнижних риб

Сьогодні 21:19
просмотров

Особин цієї риби не бачили в річці Дніпро щонайменше 10 років.

Новости Днепра про У Дніпрі вперше за десять років помітили червонокнижних риб

У травні 2024 в Запорізькій області біля Дніпрогесу з’явилися осетри, яких в цих місцях не бачили дуже давно. Цьогоріч в браконьєрів вилучили живими й знайшли мертвими близько 15 особин осетрів.

Про це пише видання Вгору.

Заступник начальника херсонського рибоохоронного патруля Дмитро Євсеєв розповів, що принаймні, за останні 10 років вони не потрапляли в сітки ані промисловикам, ані браконьєрам. На Херсонщині осетрів теж жодного разу не знаходили. 

Осетри – це риби, що мешкають у солоній, але нерестяться в прісній воді. 

Тобто, в Дніпрі вони не живуть, а лише розмножуються. І в минулому осетр, білуга та севрюга традиційно заходили в акваторію Дніпра на нерест”, – уточнює він.

На його думку, поява червонокнижних риб не пов’язана з припиненням промислового вилову чи особливим покращенням стану водойм. Цілком можливо, що осетри потрапили до Дніпра з приватних рибних ставків, розташованих біля Каховської ГЕС, після її руйнування. Або риба може запливати через зруйновану дамбу.

Наразі це складно дізнатись, адже територія, яку слід обстежити перебуває в окупації.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі вперше за десять років помітили червонокнижних рибУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі вперше за десять років помітили червонокнижних рибРусский

Автор:


#
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі до кінця року перенесуть низку зупинок транспорту
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:10
    У Дніпрі до кінця року перенесуть низку зупинок транспорту

    У Дніпрі перенесуть зупинки.

    Кому в Дніпрі 13 серпня вимикатимуть світло через планові ремонти
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:27
    Кому в Дніпрі 13 серпня вимикатимуть світло через планові ремонти

    У міськраді повідомили кому будуть вимикати світло через проведення планових…

    На Тернопільщині затримали проросійську пропагандистку з Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:30
    На Тернопільщині затримали проросійську пропагандистку з Дніпра

    Кількох проросійських пропагандистів затримала СБУ.

    У Дніпрі в лікарі помер відомий дитячий тренер
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:48
    У Дніпрі в лікарі помер відомий дитячий тренер

    У лікарні Дніпра помер відомий дитячий тренер.

    Наверх