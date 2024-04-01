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У Дніпрі вперше пересадили нирку від мами до дитини

Сьогодні 16:09
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У Дніпрі вперше в області пересадили нирку дитині.

Новости Днепра про У Дніпрі вперше пересадили нирку від мами до дитини

Надскладну операцію провели в одному із медзакладів Дніпра, розповів очільник ОВА Сергій Лисак.  Це перша трансплантація дитині, яку зробили на Дніпропетровщині.   

Мешканка Кривого Рогу Ольга стала донором для своєї 15-річної доньки. Хірургічне втручання тривало майже 7 годин. Одночасно спеціалісти працювали у двох операційних. Майже 30 дніпровських лікарів та їхніх колег з “Охматдиту”.

Пересадку дівчинці зробили у п’ятницю. Сьогодні навідалися до неї. Почувається вона добре і вже будує плани на майбутнє. Власне, прогнози медиків оптимістичні, – пише Лисак.

Попереду відновлення та корегування терапії. Після – пацієнти зможуть повернутися до рідного Кривого Рогу. Додому, де вони не були понад чотири місяці.

Саме стільки родина боролася за життя Каті. Відтоді, як з’ясувалося – її нирки непрацездатні. Пройшли купу обстежень, виснажливі процедури діалізу. Та зрештою перемогли. Вдячний лікарям за такі дива! Юній героїні та її мамі – здоров’я, – пише Сергій Лисак.

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Новости Днепра про У Дніпрі вперше пересадили нирку від мами до дитиниУкраїнська

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