У Дніпрі вдвічі впали ціни на популярну ягоду: скільки коштує рання українська полуниця

Сезон полуниці вже розпочався.

У Дніпрі вже розпочався масовий продаж полуниці.

Кілька тижнів тому ця ягода з’явилася на прилавках супермаркетів за “шаленими” цінами – понад 250 гривень за кілограм. Втім минулого тижня на ринки привезли першу українську полуницю, а її вартість різко знизилася – до 80-150 гривень.

Повідомлялося, що на “Озерці” можна знайти полуницю за 60 гривень/кілограм. Багато ягід також на вуличних ринках. Зокрема, на точках з фруктами на вулиці Незалежності (ексТитова) та вулиці Новокримській ціни стартують від 90 гривень.

Нікопольська полуниця, яка має попит серед покупців, дещо дорожча. Кілограм ягід обійдеться в 110-130 грн.

Найдорожча полуниця, яка нам зустрілася на вуличних ринках, коштує 130 грн\кілограм.

Ціни на полуницю в супермаркетах Дніпра

У супермакетах полуниця дорожча.

Зокрема, у Сільпо за 100 грамів полуниці просять 13,40 грн, тобто кілограм – майже 140 грн. Є фасована ягода по 250 грамів у “судочку”. Ціна – 80 гривень, таким чином кілограм – 320 грн.

У Варусі 100 грамів полуниці вартують 18 гривень, тобто кілограм обійдеться в 180 грн.

Є й уцінка за 90 гривень кілограм, але й якість такої полуниці відповідна.

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