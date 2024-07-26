У Дніпрі водій “ВАЗ” вдвічі перевищив дозволену швидкість, хоча за це його вже позбавили прав

У Дніпрі зупинили водія, який вдвічі перевищив дозволену швидкість.

Вранці, 26 липня, патрульні зупинили у Центральному районі автомобіль ВАЗ за порушення правил дорожнього руху. Водій перевищив дозволену швидкість руху. Прилад Трукам зафіксував швидкість — 98 км/г, при дозволеній — 50 км/г.

Чоловік за кермом надав інспекторам документи. З’ясувалося, що кермувальник не має права керування транспортним засобом. До того ж за останній рік він вже притягався за дане порушення до відповідальності.

Патрульні винесли кермувальнику постанову за ст. 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості руху) КУпАП.

Також склали протокол за ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом повторне протягом року) КУпАП.

Чоловіка відсторонили від керування. На нього чекає суд.

Читайте також:

Українська

Автор: