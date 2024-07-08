У Дніпрі водій “швидкої” потрапив до лікарні через неадекватного пацієнта

У Дніпрі пацієнт "нокаутував" водія "швидкої".

Інцидент трапився о 4-й ранку 7 липня, повідомив медпрацівник Віктор Пальчинський.

Медики виїхали на виклик до 20-річного юнака, якого нібито побили невідомі люди. За словами заявника, у постраждалого була зламана рука та синці по всьому тілу. Однак молодик, зі слів фельдшерів, був “не у ясному розумі”, порушував комендантську годину та поводився не дуже привітно.

Під час госпіталізації до травмпункту бригада “швидкої” намагалася пояснити, що поведінка пацієнта неприпустима, що людина, яка звернулася за медичною допомогою має поважно ставитися до тих, хто цю допомогу надає, – розповідає Віктор.

Втім, пацієнт, приїхавши до лікарні, почав погрожувати фельдшерові.

По приїзду в лікарню фельдшеру він сказав, що той вже не молодий, а так би він в***бав би його зі всього розмаху, але ж обрана енергія для удару в голові була набрана, тому він спрямував її до водія “екстренки” від чого останній втратив свідомість і впав на підлогу, – переказує перебіг подій Віктор.

Після невдалих спроб фельдшерів привести до тями водія, непритомного чоловіка відправили до реанімації іншої лікарні.

Повідомляється, що поліціянти затримали нападника, який вдарив медпрацівника.

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