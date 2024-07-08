Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі водій “швидкої” потрапив до лікарні через неадекватного пацієнта

У Дніпрі водій “швидкої” потрапив до лікарні через неадекватного пацієнта

Сьогодні 15:18
просмотров

У Дніпрі пацієнт "нокаутував" водія "швидкої".

Новости Днепра про У Дніпрі водій

Інцидент трапився о 4-й ранку 7 липня, повідомив медпрацівник Віктор Пальчинський.

Медики виїхали на виклик до 20-річного юнака, якого нібито побили невідомі люди. За словами заявника, у постраждалого була зламана рука та синці по всьому тілу. Однак молодик, зі слів фельдшерів, був “не у ясному розумі”, порушував комендантську годину та поводився не дуже привітно.

Під час госпіталізації до травмпункту бригада “швидкої” намагалася пояснити, що поведінка пацієнта неприпустима, що людина, яка звернулася за медичною допомогою має поважно ставитися до тих, хто цю допомогу надає, – розповідає Віктор.
 
Втім, пацієнт, приїхавши до лікарні, почав погрожувати фельдшерові. 
 
По приїзду в лікарню фельдшеру він сказав, що той вже не молодий, а так би він в***бав би його зі всього розмаху, але ж обрана енергія для удару в голові була набрана, тому він спрямував її до водія “екстренки” від чого останній втратив свідомість і впав на підлогу, – переказує перебіг подій Віктор.
Після невдалих спроб фельдшерів привести до тями водія, непритомного чоловіка відправили до реанімації іншої лікарні.
 

Повідомляється, що поліціянти затримали нападника, який вдарив медпрацівника. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі водій Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    В Україні у школах будуть викладати новий предмет
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:47
    В Україні у школах будуть викладати новий предмет

    У школах України у новому навчальному році будуть викладати “уроки…

    Стало відомо про стан постраждалих внаслідок обстрілу Дніпра
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:10
    Стало відомо про стан постраждалих внаслідок обстрілу Дніпра

    Внаслідок атаки на Дніпро 8 липня постраждали 12 людей.

    У Дніпрі знову зросла кількість потерпілих через ранковий удар
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:26
    У Дніпрі знову зросла кількість потерпілих через ранковий удар

    У Дніпрі зросла кількість постраждалих через ранковий ракетний удар.

    9 липня у Кривому Розі оголошено День жалоби
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:52
    9 липня у Кривому Розі оголошено День жалоби

    У Кривому Розі оголосили траур 9 липня.

    Наверх