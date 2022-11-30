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У Дніпрі водій переїхав ногу жінці, яка випала із автобусу

Сьогодні 11:58
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У Дніпрі пасажирці автобусу переїхали ногу

Новости Днепра про У Дніпрі водій переїхав ногу жінці, яка випала із автобусу

30 листопада на проспекті Івана Мазепи з автобусу вивалилися люди. Інцидент стався поблизу гуртожитку, пише Дніпро Оперативний.

Люди випали із салону на ходу, коли в 146 автобусі відчинилися задні двері. Нога 42-річної пасажирки опинилася під заднім колесом транспорту.

У цей момент поруч опинилися військові, які надали першу допомогу постраждалій. Відомо, що і неї відкритий перелом ноги. На місце інциденту приїхали медики швидкої, які відвезли пасажирку до лікарні.

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Новости Днепра про У Дніпрі водій переїхав ногу жінці, яка випала із автобусуУкраїнська

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