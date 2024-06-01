У Дніпрі водій легковика возив каченят просто на багажнику

Про це повідомляє Telegram-канал “Хдніпро“.
Водій легковика не дуже зважав на правила безпеки, та рушив з “живим товаром” просто неба.
Автівка була сильно навантажена, та навіть трохи “сіла”.
Окрім каченят водій “Москвича” віз груз і на даху.
Повністю заповнений був і салон, судячи з відео у соцмережах.
Можливо, каченята вже не перший раз подорожують у такий спосіб і звикли до екстриму.
Сьогодні ми писали про те, що у Дніпрі випускники майже 6 годин здавали НМТ.
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