У Дніпрі водій авто припаркувався перед автобусом і пішов геть (ФОТО)

У Дніпрі на лівому березі помітили майстера паркування. Як розповіли дніпряни, на перехресті поблизу Каравану, на зупинці 95 маршрутки, водій легковика зупинився перед автобусом.
Тим самим перегородивши шлях автобусу, – уточнили дніпряни.
Коли маршрутчик обурився діями автохама, той відповів йому, що тут зупинки немає, заблокував авто та пішов геть.
Фото з доказом опублікували в телеграм-каналі “ХД”.
Зазначимо, що парковка на зупинках громадського транспорту заборонена. Нагадаємо, раніше ми писали про те, як в Дніпрі оштрафували автохама, який припаркувався на зупинці. Патрульні дізналися про водія завдяки соцмережам.
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