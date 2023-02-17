У Дніпрі водій авто припаркувався перед автобусом і пішов геть (ФОТО)

У Дніпрі водій припаркувався перед автобусом.

У Дніпрі на лівому березі помітили майстера паркування. Як розповіли дніпряни, на перехресті поблизу Каравану, на зупинці 95 маршрутки, водій легковика зупинився перед автобусом.

Тим самим перегородивши шлях автобусу, – уточнили дніпряни.

Коли маршрутчик обурився діями автохама, той відповів йому, що тут зупинки немає, заблокував авто та пішов геть.

Фото з доказом опублікували в телеграм-каналі “ХД”.

Зазначимо, що парковка на зупинках громадського транспорту заборонена. Нагадаємо, раніше ми писали про те, як в Дніпрі оштрафували автохама, який припаркувався на зупинці. Патрульні дізналися про водія завдяки соцмережам.

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