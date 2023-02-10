У Дніпрі вночі згорів кіоск з фаст-фудом (ФОТО)

Так, за словами дніпровських рятувальників, вночі в Індустріальному районі Дніпра загорівся кіоск швидкого харчування.
Повідомлення про пожежу на проспекті Петра Калнишевського надійшло 10-го лютого о 00:16.
Приїхавши на виклик, вогнеборці встановили, що займання виникло всередині металевого кіоску швидкого харчування.
Через 20 хвилин пожежу вдалося загасити.
Вогнем пошкоджено кухонне обладнання, оздоблення стін, стелі та підлога на площі 5 кв. м. Загиблих та постраждалих немає.
Гасили пожежу 5 вогнеборців.
Нагадаємо, 10 лютого над Дніпропетровщиною збили декілька дронів-камікадзе. Наші захисники показали, як вони палають.
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