У Дніпрі вночі згорів кіоск з фаст-фудом (ФОТО)

У Дніпрі згорів вуличний кіоск з їжею

Так, за словами дніпровських рятувальників, вночі в Індустріальному районі Дніпра загорівся кіоск швидкого харчування.

Повідомлення про пожежу на проспекті Петра Калнишевського надійшло 10-го лютого о 00:16.

Приїхавши на виклик, вогнеборці встановили, що займання виникло всередині металевого кіоску швидкого харчування.

Через 20 хвилин пожежу вдалося загасити.

Вогнем пошкоджено кухонне обладнання, оздоблення стін, стелі та підлога на площі 5 кв. м. Загиблих та постраждалих немає.

Гасили пожежу 5 вогнеборців.

Нагадаємо, 10 лютого над Дніпропетровщиною збили декілька дронів-камікадзе. Наші захисники показали, як вони палають.

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