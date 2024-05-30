У Дніпрі вночі пролунали вибухи: офіційна інформація від очільника ОВА

У своєму телеграм-каналі Лисак поділився наслідками нічної ворожої атаки на Дніпропетровську область.
Над Криворізьким, Синельниківським, Павлоградським і Дніпровським районах вночі збили 7 шахедів.
На жаль, через падіння уламків була пошкоджена лінія електропередач та приватний будинок у Дніпровському районі.
Також очільник Дніпропетровської ОВА повідомив, що ворог обстріляв з артилерії Червоногригорівську громаду, що на Нікопольщині.
Б’є по району із самого ранку. Поцілив дронами-камікадзе по Нікополю і Марганецькій громаді.
Наслідки уточнюються. За попередньою інформацією, люди не постраждали.
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