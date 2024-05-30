Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі вночі пролунали вибухи: офіційна інформація від очільника ОВА

Сьогодні 07:51
просмотров

Голова Дніпропетровської ОДА Сергій Лисак надав інформацію щодо нічних вибухів на Дніпропетровщині.

Новости Днепра про У Дніпрі вночі пролунали вибухи: офіційна інформація від очільника ОВА

У своєму телеграм-каналі Лисак поділився наслідками нічної ворожої атаки на Дніпропетровську область.

Над Криворізьким, Синельниківським, Павлоградським і Дніпровським районах вночі збили 7 шахедів.

На жаль, через падіння уламків була пошкоджена лінія електропередач та приватний будинок у Дніпровському районі.

Також очільник Дніпропетровської ОВА повідомив, що ворог обстріляв з артилерії Червоногригорівську громаду, що на Нікопольщині.

Б’є по району із самого ранку. Поцілив дронами-камікадзе по Нікополю і Марганецькій громаді.

Наслідки уточнюються. За попередньою інформацією, люди не постраждали.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі вночі пролунали вибухи: офіційна інформація від очільника ОВАУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі вночі пролунали вибухи: офіційна інформація від очільника ОВАРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Нікополі через дрон-камікадзе загинув водій “швидкої”
    Новини Дніпра
    Вчора 16:25
    У Нікополі через дрон-камікадзе загинув водій “швидкої”

    У Нікополі на Дніпропетровщині загинув водій "швидкої" через влучання у…

    У Дніпрі затримали вимагачів, які “повісили” 3 тисячі доларів боргу на чоловіка, який займається ритуальним бізнесом
    Новини Дніпра
    Вчора 16:01
    У Дніпрі затримали вимагачів, які “повісили” 3 тисячі доларів боргу на чоловіка, який займається ритуальним бізнесом

    У Кривому Розі шахраї вимагали 3000 доларів неіснуючого боргу у…

    На Дніпропетровщині горе-мати знімала порнографію за участі 8-річного сина
    Новини Дніпра
    Вчора 13:05
    На Дніпропетровщині горе-мати знімала порнографію за участі 8-річного сина

    У Дніпропетровській області судитимуть жінку за вчинення сексуального насильства над…

    На Дніпропетровщині чоловік захворів ботулізмом після того, як з’їв рибу
    Новини Дніпра
    Вчора 11:45
    На Дніпропетровщині чоловік захворів ботулізмом після того, як з’їв рибу

    У Новомосковську чоловік отруївся річковою рибою домашнього приготування.

    Наверх