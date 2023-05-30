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У Дніпрі вночі на автостоянці спалахнули автівки (ФОТО)

Сьогодні 09:30
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У Дніпрі пожежа на автостоянці вночі 30 травня знищила 3 автомобілі.

Новости Днепра про У Дніпрі вночі на автостоянці спалахнули автівки (ФОТО)

Про це повідомляє ГУ ДСНС в області.

О 03:59 на лінію «101» надійшло повідомлення про пожежу на автостоянці по вулиці Савкіна у Новокодацькому районі міста. Прибувши на місце, рятувальники встановили, що вогонь встиг поширитися на три легкові автомобілі та паркан автостоянки.

Пожежу локалізували о 04:27 та повністю ліквідували о 05:15. Все обійшлося без постраждалих.

Вогонь знищив автомобілі Suzuki Grand Vitara та Toyota Prado та пошкодив автомобіль Infiniti. Також постраждали навіс та паркан автостоянки на загальній площі 20 кв. м.

Новости Днепра про У Дніпрі вночі на автостоянці спалахнули автівки (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі вночі на автостоянці спалахнули автівки (ФОТО)

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Новости Днепра про У Дніпрі вночі на автостоянці спалахнули автівки (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі вночі на автостоянці спалахнули автівки (ФОТО)Русский

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