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У Дніпрі внаслідок ворожого обстрілу 3 липня загинув професор ДНУ

Сьогодні 13:45
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Внаслідок обстрілу загинув співробітник ДНУ.

Новости Днепра про У Дніпрі внаслідок ворожого обстрілу 3 липня загинув професор ДНУ

У Дніпровському національному університеті ім. Олеся Гончара повідомили трагічну звістку. Під час обстрілу міста 3 липня загинув 53-річний Едуард Гладкий – доктор технічних наук, професор Кафедра ракетно-космічних та інноваційних технологій ДНУ.

Нині співробітники університету збирають допомогу для дружини Едуарда – Наталії Горбунової, яка теж працює в ДНУ у відділі інтелектуальної власності Науково-дослідної частини ДНУ.

Едуард Гладкий – випускник 1993 року Фізико-технічний факультет ДНУ – Фізтех, де отримав диплом інженера-механіка з виробництва літальних апаратів. З 1996 до 2007 року працював на різних посадах (асистента, старшого викладача, доцента) на кафедрі ракетно-космічних та інноваційних технологій ФТФ ДНУ. Протягом роботи Едуард Григорович викладав студентам лекції, проводив практики та лабораторні заняття, керував дипломними проєктами.

З 1994 року Едуард Гладкий працював за сумісництвом у ДП «КБ “Південне” ім. К. Янгеля». У 2020 році захистив докторську дисертацію, у 2021 році – був присвоєний науковий ступінь доктора технічних наук. Автор 55 наукових праць.

У Едуарда Гладкого лишилися дружина та двоє синів.

Дізнатися, як допомогти родині Едуарда можна ТУТ.

Нагадаємо, усього через ракетний обстріл Дніпра 3 липня загинуло 8 людей. 

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