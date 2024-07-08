У Дніпрі внаслідок ракетної атаки є загиблий

Під час ракетної атаки на Дніпро загинула людина.

Зранку 8 липня окупанти атакували Дніпро. На жаль, у місті загинув чоловік. Також вже відомо про 6 постраждалих внаслідок обстрілу. Одна людина у важкому стані.

Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.

Він також додав, що у Кривому Розі зросла до 37 кількість постраждалих через ранковий обстріл. Інші наслідки уточнюються.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 8 липня, ворог атакував ракетами Дніпро та Кривий Ріг. У Кривому Розі ворог вдарив по підприємству. Там виникла пожежа. Попередньо, загинуло 10 людей і понад 30 постраждали. Пожежа сталася і у Криворізькому районі. Всі деталі ще уточнюються. На місці обстрілів працюють всі аварійні служби. За словами голови облради Миколи Лукашука, окупанти вдарили по цивільних людям у Кривому Розі, коли вони були на роботі.

У Дніпрі є руйнування багатоповерхівки, СТО та на підприємстві.

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