У Дніпрі внаслідок ракетної атаки є загиблий

Зранку 8 липня окупанти атакували Дніпро. На жаль, у місті загинув чоловік. Також вже відомо про 6 постраждалих внаслідок обстрілу. Одна людина у важкому стані.
Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.
Він також додав, що у Кривому Розі зросла до 37 кількість постраждалих через ранковий обстріл. Інші наслідки уточнюються.
Нагадаємо, сьогодні зранку, 8 липня, ворог атакував ракетами Дніпро та Кривий Ріг. У Кривому Розі ворог вдарив по підприємству. Там виникла пожежа. Попередньо, загинуло 10 людей і понад 30 постраждали. Пожежа сталася і у Криворізькому районі. Всі деталі ще уточнюються. На місці обстрілів працюють всі аварійні служби. За словами голови облради Миколи Лукашука, окупанти вдарили по цивільних людям у Кривому Розі, коли вони були на роботі.
У Дніпрі є руйнування багатоповерхівки, СТО та на підприємстві.
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