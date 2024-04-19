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  • У Дніпрі внаслідок ракетного удару знову пошкоджено автовокзал: як працює автостанція

У Дніпрі внаслідок ракетного удару знову пошкоджено автовокзал: як працює автостанція

Сьогодні 11:41
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У Дніпрі під час ракетного удару знову постраждав автовокзал.

Новости Днепра про У Дніпрі внаслідок ракетного удару знову пошкоджено автовокзал: як працює автостанція

Про це повідомив голова профспілки перевізників Дніпра Михайло Тонконогий. 

Зранку 19 квітня знову постраждав автовокзал у Дніпрі. Торік у серпні будівлі автостанції також зазнали значних пошкоджень.

 
Як повідомляє Михайло Тонконогий, нині вокзал не працює, а весь приміський та міжміський транспорт рухається за оперативним розкладом. Прибуття та відправлення здійснюються на прилеглі до станції вулиці, до яких є під’їзні шляхи.
 
Каси не працюють, тому купити квитки можна у водіїв та тільки за готівку – безготівковий продаж квитків та продаж через сайт поки не працюють.
 
Пасажирам, які збираються в Запоріжжя, Нікополь, Марганець та в напрямку до інших міст південного напрямку, радять скористатися послугами АС-2 на проспекті Богдана Хмельницького, вона працює у штатному режимі.
 
Гроші за квитки на рейси, які не відбулися, повернуть. Як тільки знову запрацюють каси, пасажири зможуть звернутися та отримати компенсацію. 
 
Ракетним ударом понівечено понад 50 автобусів та десятки приватних автівок. На щастя, поки що інформації про загиблих немає.
 
Михайло Тонконогий зазначив, що улюблена всіма містянами та гостями міста Шаурма знову знищена – коли відновиться її робота поки що сказати не можуть. 
 
Рятувальники та комунальники ліквідовують наслідки удару. Про відновлення роботи автостанції повідомлять додатково. 
 
 

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Новости Днепра про У Дніпрі внаслідок ракетного удару знову пошкоджено автовокзал: як працює автостанціяУкраїнська

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