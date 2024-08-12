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У Дніпрі вкрали бронзову мініскульптуру на вході у парк Глоби

Сьогодні 12:10
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Невідомі поцупили мініскульптуру, яка прикрашала вхід до парку Глоби в Дніпрі.

Новости Днепра про У Дніпрі вкрали бронзову мініскульптуру на вході у парк Глоби

Бронзову мініскульптуру “Фанат Дніпра”, яку встановили в рамках проєкту Відчуй Дніпро в 2020 році, вкрали невідомі вандали. Про це повідомив один із ініціаторів встановлення фігурки Карен Агаджанян.

Повідомляється, що зникнення скульптури з парку Глоби помітили зранку 12 серпня. Нині Карен прохає ймовірних свідків повідомити інформацію, яка допоможе знайти крадіїв. 

Увага, друзі! Прошу розголосу! Сьогодні вкрали мініскульптуру «Фанат Дніпра» проєкту Відчуй Дніпро, яку ми встановлювали разом з фанатським рухом нашого міста. Це акт вандалізму! Оголошуємо винагороду, за будь-яку інформацію, яка допоможе знайти мініскульптуру та вандалів! Прошу репост! – йдеться у повідомленні. 

Зауважимо, проєкт “Відчуй Дніпро” започаткували, аби закарбувати історію міста у бронзових мініскульптурах. Мініскульптуру “Фанат Дніпра” встановили в грудні 2020 року. Вона присвячена дніпровському фанатському руху, який існує вже понад 40 років. Зокрема, ультрас Дніпра були в авангарді подій 2013-2014 років, і разом з іншими містянами боролись проти диктатури тогочасної влади та з зародками сепаратизму. 

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Новости Днепра про У Дніпрі вкрали бронзову мініскульптуру на вході у парк ГлобиУкраїнська

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