У Дніпрі військові почали клеїти на свої авто таблички “не ТЦК”

На автівках, які належать військовим, помітили написи, які вказують на непричетність їх до ТЦК.

ТЦК наразі “гаряча” тема у суспільстві. Щодня з’являється низка повідомлень про те, що співробітники військкоматів силоміць затримують людей на вулиці. Справді, частина з цих скандалів правдива, але більшість історій, що ширять в мережі – фейки. Але все це негативно впливає на військових, які потроху стають “чужими” серед цивільних.

Повідомляється, що через таку неприязнь до співробітників ТЦК, військові почали клеїти на свої “бусіки” на чорних номерах напис “Не ТЦК”. Фотодоказ з’явився в одному із тг-каналів Дніпра.

Крім цього, деякі військові не одягають свою форму, коли виходять на вулицю, аби не асоціюватися у цивільних з військкомами.

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