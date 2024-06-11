Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі військові почали клеїти на свої авто таблички “не ТЦК”

Сьогодні 21:28
просмотров

На автівках, які належать військовим, помітили написи, які вказують на непричетність їх до ТЦК.

Новости Днепра про У Дніпрі військові почали клеїти на свої авто таблички

ТЦК наразі “гаряча” тема у суспільстві. Щодня з’являється низка повідомлень про те, що співробітники військкоматів силоміць затримують людей на вулиці. Справді, частина з цих скандалів правдива, але більшість історій, що ширять в мережі – фейки. Але все це негативно впливає на військових, які потроху стають “чужими” серед цивільних.

Повідомляється, що через таку неприязнь до співробітників ТЦК, військові почали клеїти на свої “бусіки” на чорних номерах напис “Не ТЦК”. Фотодоказ з’явився в одному із тг-каналів Дніпра. 

Крім цього, деякі військові не одягають свою форму, коли виходять на вулицю, аби не асоціюватися у цивільних з військкомами. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі військові почали клеїти на свої авто таблички Українська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі та області 12 червня вимикатимуть світло тільки ввечері
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:05
    У Дніпрі та області 12 червня вимикатимуть світло тільки ввечері

    У Дніпрі цієї середи знову діятимуть погодинні графіки відключення світла.

    Гостра реакція на стрес у вагітної жінки та понівечені будівлі: наслідки атаки на Дніпровський район
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:19
    Гостра реакція на стрес у вагітної жінки та понівечені будівлі: наслідки атаки на Дніпровський район

    У Дніпровському районі через ракетну атаку вагітна жінка звернулася за…

    Великий ГЗК на Дніпропетровщині може припинити роботу через дорогий імпорт електрики
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:35
    Великий ГЗК на Дніпропетровщині може припинити роботу через дорогий імпорт електрики

    Один із найбільших ГЗК на Дніпропетровщині може припинити роботу через…

    У Дніпрі попрощаються з 24-річною дівчиною, яку тиждень тому збили на ж/м Перемога
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:33
    У Дніпрі попрощаються з 24-річною дівчиною, яку тиждень тому збили на ж/м Перемога

    У Дніпрі пройде прощання з дівчиною, яка померла у лікарні…

    Наверх