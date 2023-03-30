У Дніпрі відзавтра частково перекриють проспект Слобожанський

У Дніпрі частково перекриють проспект Слобожанський.

Уже відзавтра, 31 березня в Дніпрі заплановане часткове звуження дороги на проспекті Слобожанському на відрізку шляху від вулиці Петра Яцика до вулиці Байкальської.

Причина – аварійні роботи на колекторі зливної каналізації.

Попередньо, роботи мають завершитися 8 квітня. На цей час ділянку мають огородити, встановити відповідні знаки та облаштувати безпечний рух пішоходів.

Нагадаємо, раніше ми вже повідомляли про ремонтні роботи на проспекті Слобожанському.

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