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У Дніпрі відзавтра частково перекриють проспект Слобожанський

Сьогодні 13:33
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У Дніпрі частково перекриють проспект Слобожанський.

Новости Днепра про У Дніпрі відзавтра частково перекриють проспект Слобожанський

Уже відзавтра, 31 березня в Дніпрі заплановане часткове звуження дороги на проспекті Слобожанському на відрізку шляху від вулиці Петра Яцика до вулиці Байкальської.

Причина – аварійні роботи на колекторі зливної каналізації. 

Попередньо, роботи мають завершитися 8 квітня. На цей час ділянку мають огородити, встановити відповідні знаки та облаштувати безпечний рух пішоходів.

Нагадаємо, раніше ми вже повідомляли про ремонтні роботи на проспекті Слобожанському. 

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Новости Днепра про У Дніпрі відзавтра частково перекриють проспект СлобожанськийУкраїнська

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