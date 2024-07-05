У Дніпрі відреставрували рідкісну дерев’яну автівку

Раритетну автівку зібрали в Дніпрі.

У Дніпрі зібрали унікальну дерев’яну автівку. Мова йде про німецьку вантажівку DKW F7 Pickup. Таких у 1930-х роках виготовили лише з сотню, тому це досить рідкісний експонат, який тепер прикрасить колекцію дніпровського музею “Гараж Прокоф’євих”.

Головна особливість автівки в тому, що вона виготовлювалася із корабельного дерева. Було випущено всього 98 таких машин.

До сучасності “дожило” лише 5 таких вантажівок, на одну з яких тепер можна помилуватися у Дніпрі.

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