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У Дніпрі відреставрували рідкісну дерев’яну автівку

Сьогодні 16:22
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Раритетну автівку зібрали в Дніпрі.

Новости Днепра про У Дніпрі відреставрували рідкісну дерев'яну автівку

У Дніпрі зібрали унікальну дерев’яну автівку. Мова йде про німецьку вантажівку DKW F7 Pickup. Таких у 1930-х роках виготовили лише з сотню, тому це досить рідкісний експонат, який тепер прикрасить колекцію дніпровського музею “Гараж Прокоф’євих”.

Новости Днепра про У Дніпрі відреставрували рідкісну дерев'яну автівку

Головна особливість автівки в тому, що вона виготовлювалася із корабельного дерева. Було випущено всього 98 таких машин.

До сучасності “дожило” лише 5 таких вантажівок, на одну з яких тепер можна помилуватися у Дніпрі.

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Новости Днепра про У Дніпрі відреставрували рідкісну дерев'яну автівкуУкраїнська

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