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  • У Дніпрі відповіли, чи “згорять” проїзні на електротранспорт, який зараз не працює

У Дніпрі відповіли, чи “згорять” проїзні на електротранспорт, який зараз не працює

Сьогодні 16:48
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У департаменті транспорту міськради відповіли, що робити власникам проїзних квитків та чи компенсують їм втрачені дні.

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У Дніпрі з 29 листопада не працює електротранспорт. Усе через відключення світла на тягових підстанціях. Якщо ви власник проїзного на трамвай чи тролейбус, то викидати його поки що не треба.

У департаменті транспорту розповіли, що купленими раніше проїзними знову можна буде користуватися, як тільки трамваї та тролейбуси запрацюють.

Їх подовжать на кількість днів, у які електротранспорт не працював. На грудень проїзні зараз не продають. Точної дати, коли трамваї та тролейбуси знову їздитимуть поки що немає.

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