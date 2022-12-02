У Дніпрі відповіли, чи “згорять” проїзні на електротранспорт, який зараз не працює

У департаменті транспорту міськради відповіли, що робити власникам проїзних квитків та чи компенсують їм втрачені дні.

У Дніпрі з 29 листопада не працює електротранспорт. Усе через відключення світла на тягових підстанціях. Якщо ви власник проїзного на трамвай чи тролейбус, то викидати його поки що не треба.

У департаменті транспорту розповіли, що купленими раніше проїзними знову можна буде користуватися, як тільки трамваї та тролейбуси запрацюють.

Їх подовжать на кількість днів, у які електротранспорт не працював. На грудень проїзні зараз не продають. Точної дати, коли трамваї та тролейбуси знову їздитимуть поки що немає.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: