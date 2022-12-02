У Дніпрі відповіли, чи “згорять” проїзні на електротранспорт, який зараз не працює

У Дніпрі з 29 листопада не працює електротранспорт. Усе через відключення світла на тягових підстанціях. Якщо ви власник проїзного на трамвай чи тролейбус, то викидати його поки що не треба.
У департаменті транспорту розповіли, що купленими раніше проїзними знову можна буде користуватися, як тільки трамваї та тролейбуси запрацюють.
Їх подовжать на кількість днів, у які електротранспорт не працював. На грудень проїзні зараз не продають. Точної дати, коли трамваї та тролейбуси знову їздитимуть поки що немає.
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Яна Юхименко
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