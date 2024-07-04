У Дніпрі відновив роботу ТРК, пошкоджений через ракетну атаку 3 липня

У Дніпрі вже працює ТРК “Аполло”, який зазнав руйнувань вчора, 3 липня, через ракетну атаку.

Пошкоджений ТРК “Аполло” сьогодні 4 липня вже відновив роботу і приймає відвідувачів. Вчора, внаслідок атаки там вибило вікна та пошкодило фасад. Торговий центр постраждав вдруге за пів року. У грудні 2023 року його зачинили через пошкодження на 2 місяці і відкрили у лютому цього року.

Про те, що ТРК “Аполло” працює повідомили на сторінці центру в Instagram.

Там також зазначили, що центральний вхід буде закритим. Відвідувачів просять користуватися іншими дверима.

Про відновлення роботи ТРК “Аполло” повідомляли і у місцевих телеграм-каналах. Там опублікували відео, на якому видно, що відвідувачів у торгово-розважальному центрі не багато, але вони є.

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