Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі відновив роботу ТРК, пошкоджений через ракетну атаку 3 липня

Сьогодні 12:48
просмотров

У Дніпрі вже працює ТРК “Аполло”, який зазнав руйнувань вчора, 3 липня, через ракетну атаку.

Новости Днепра про У Дніпрі відновив роботу ТРК, пошкоджений через ракетну атаку 3 липня

Пошкоджений ТРК “Аполло” сьогодні 4 липня вже відновив роботу і приймає відвідувачів. Вчора, внаслідок атаки там вибило вікна та пошкодило фасад. Торговий центр постраждав вдруге за пів року. У грудні 2023 року його зачинили через пошкодження на 2 місяці і відкрили у лютому цього року.

Про те, що ТРК “Аполло” працює повідомили на сторінці центру в Instagram.

Там також зазначили, що центральний вхід буде закритим. Відвідувачів просять користуватися іншими дверима.

Про відновлення роботи ТРК “Аполло” повідомляли і у місцевих телеграм-каналах. Там опублікували відео, на якому видно, що відвідувачів у торгово-розважальному центрі не багато, але вони є.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі відновив роботу ТРК, пошкоджений через ракетну атаку 3 липняУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі відновив роботу ТРК, пошкоджений через ракетну атаку 3 липняРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Дніпропетровщині через зарядне до телефону ледь не згоріла квартира
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:25
    На Дніпропетровщині через зарядне до телефону ледь не згоріла квартира

    У Кривому Розі на Дніпропетровщині через зарядний пристрій ледь не…

    Налякані та загублені: у Дніпрі через ворожу атаку 3 липня масово втекли тварини
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:00
    Налякані та загублені: у Дніпрі через ворожу атаку 3 липня масово втекли тварини

    У Дніпрі після атак ворога постраждала та втекла велика кількість…

    У центрі Дніпра помітили паркомат, який неконтрольовано “випльовував” чеки (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:44
    У центрі Дніпра помітили паркомат, який неконтрольовано “випльовував” чеки (ВІДЕО)

    Паркомат в центрі Дніпра неконтрольовано друкував чеки.

    Вишка у 30 метрів заввишки: унікальні фото зниклого атракціону у парку Глоби у Дніпрі
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:38
    Вишка у 30 метрів заввишки: унікальні фото зниклого атракціону у парку Глоби у Дніпрі

    Після Другої світової війни у ​​Дніпрі все масово реконструювалося та…

    Наверх