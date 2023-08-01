У Дніпрі відновить рух популярний автобус

Про це повідомили в департаменті транспорту.
З 7 серпня автобус № 157А відновлює рейси по вулиці Київській до вулиці Військових залізничників. Вони працюватимуть за розкладом:
– з вул. Київської: 6.45; 7.45; 9.15; 11.45; 15.00; 16.45; 18.45.
– з вул. Військових залізничників: 7.00; 8.00; 9.30; 12.00; 15.15; 17.00; 19.00.
Зверніть увагу на зміни.
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