У Дніпрі відновить рух популярний автобус

У Дніпрі один із автобусів відновить рух за звичним маршрутом.

Про це повідомили в департаменті транспорту.

З 7 серпня автобус № 157А відновлює рейси по вулиці Київській до вулиці Військових залізничників. Вони працюватимуть за розкладом:

– з вул. Київської: 6.45; 7.45; 9.15; 11.45; 15.00; 16.45; 18.45.

– з вул. Військових залізничників: 7.00; 8.00; 9.30; 12.00; 15.15; 17.00; 19.00.

Зверніть увагу на зміни.

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