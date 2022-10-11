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У Дніпрі відновили рух вулицею Калиновою після ракетного удару

Сьогодні 10:28
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Рух відновили.

Новости Днепра про У Дніпрі відновили рух вулицею Калиновою після ракетного удару

Про це повідомив у Телеграм каналі заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Комунальники Дніпра усунули наслідки вчорашнього влучання ракет у вулицю Калинову. 

Вулиця Калинова. Контактна мережа та дорожнє покриття відновленні. Рух вулицею відкрито. Продовжуємо працювати по всій країні! Не нехтуйте безпекою, перебувайте в укриттях під час тривог! – зазначив Кирило Тимошенко.

Гігантську вирву на місці прильоту засипали, відновили дорожнє покриття та контактні мережі електротранспорту. Пройшло менше доби і рух відновлено. 

Нагадаємо, що вранці 10жовтня одна ракет влучила просто посеред проїзджої частини на вулиці Калиновій безпосередньо перед пасажирським автобусом.

Поранення отримали багато пасажирів автобусу і водій. Проїзд вулицею закрили. Транспорт пустили в об’їзд.

Новости Днепра про У Дніпрі відновили рух вулицею Калиновою після ракетного удару

Новости Днепра про У Дніпрі відновили рух вулицею Калиновою після ракетного удару

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