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У Дніпрі відновили рух транспорту на Південному мосту

Сьогодні 12:51
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У Дніпрі знову пустили транспорт по Південному мосту.
Новости Днепра про У Дніпрі відновили рух транспорту на Південному мосту

 

У Дніпрі відновили рух автомобілів й автобусів Південним мостом, про це повідомили в департаменті транспорту міськради.

Крім цього, за звичним маршрутом знову рухається тролейбус номер 6 та маршрутки 18 і 134. Раніше вони призупинили свою роботу через безпекову ситуацію. 

Нагадаємо, сьогодні по Дніпру вдарили ракетами. Мешканці міста чули 4 потужних вибухи. Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко зазначив, що росіяни атакували об’єкт енергетичної інфраструктури.

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Новости Днепра про У Дніпрі відновили рух транспорту на Південному мостуУкраїнська

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