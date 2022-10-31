У Дніпрі відновили рух транспорту на Південному мосту

У Дніпрі відновили рух автомобілів й автобусів Південним мостом, про це повідомили в департаменті транспорту міськради.
Крім цього, за звичним маршрутом знову рухається тролейбус номер 6 та маршрутки 18 і 134. Раніше вони призупинили свою роботу через безпекову ситуацію.
Нагадаємо, сьогодні по Дніпру вдарили ракетами. Мешканці міста чули 4 потужних вибухи. Очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко зазначив, що росіяни атакували об’єкт енергетичної інфраструктури.
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