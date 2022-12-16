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У Дніпрі відновили рух Південним мостом та знову працює маршрутка №18

Сьогодні 11:41
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Сьогодні у Дніпрі через атаку росіян призупинили рух Південним мостом.

Новости Днепра про У Дніпрі відновили рух Південним мостом та знову працює маршрутка №18

А також було зупинено рух автобусного маршруту №18.

На зараз рух мостом відновили, а також знову працює маршрутка №18.

Про це повідомив Іван Васючков, головний спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

Тривога ще триває, будьте в безпечних місцях!

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Новости Днепра про У Дніпрі відновили рух Південним мостом та знову працює маршрутка №18Українська

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