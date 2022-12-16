У Дніпрі відновили рух Південним мостом та знову працює маршрутка №18

А також було зупинено рух автобусного маршруту №18.
На зараз рух мостом відновили, а також знову працює маршрутка №18.
Про це повідомив Іван Васючков, головний спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.
Тривога ще триває, будьте в безпечних місцях!
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