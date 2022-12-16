У Дніпрі відновили рух Південним мостом та знову працює маршрутка №18

Сьогодні у Дніпрі через атаку росіян призупинили рух Південним мостом.

А також було зупинено рух автобусного маршруту №18.

На зараз рух мостом відновили, а також знову працює маршрутка №18.

Про це повідомив Іван Васючков, головний спеціаліст департаменту транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради.

Тривога ще триває, будьте в безпечних місцях!

Читайте також:

Українська

Автор: