У Дніпрі відновили подачу тепла у будинки: ситуація на сьогоднішній вечір

У Дніпрі комунальники завершили роботи з ліквідації аварії по вулиці Поточна, подачу тепла в будинки по цій вулиці відновлено.

Станом на 18:00 у Дніпрі працюють всі підвищувальні насосні станції (ПНС), аварійні ситуації відсутні.

На цей час всі об’єкти КП «Теплоенерго», КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс Дніпро» в роботі.

Протягом дня у КП «Теплоенерго» було знеструмлення приватними енергетичними компаніями тепло-розподільчого пункту (ТРП) по Фабрично-Заводській. Після подачі живлення теплопостачання відновлено.

Сьогодні комунальні служби Дніпра працювали на 29 засміченнях каналізаційних мереж водовідведення, а також 6 пошкодженнях мереж водопостачання.

Зокрема, аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» другий день невпинно працюють над усуненням пошкодження водопроводу Д 200мм, по вул. Володимира Винниченка, 5. Роботи проводяться з обмеженням водопостачання у декількох будинках по вул. Володимира Винниченка, буд. 1-5. У роботі було задіяно 4 одиниці спеціальної техніки.

Комунальники докладають максимальних зусиль, аби якнайшвидше відновити постачання води у в оселя жителів цих будинків.

Ремонтні бригади КП «Теплоенерго» завершили роботи з ліквідації аварійної ситуації по вул. Поточна. Подачу тепла у будинки 1а та 1б по цій вулиці відновлено.

У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій на мережах водо- та теплопостачання, комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені і теплом, і водою.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

Також заявки щодо проблем з теплопостачанням чи водопостачання можна залишати за номерами Штабу взаємодопомоги Громадської ради:

(095) 816-39-11

(093) 261-32-25

(063) 402-79-56

(063) 681-61-82

(068) 638-28-48

Заявки за номерами Штабу взаємодопомоги Громадської ради приймають з понеділка по п’ятницю з 9 до 17 години.

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