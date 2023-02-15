У Дніпрі відновили подачу тепла у будинки: ситуація на сьогоднішній вечір

Станом на 18:00 у Дніпрі працюють всі підвищувальні насосні станції (ПНС), аварійні ситуації відсутні.
На цей час всі об’єкти КП «Теплоенерго», КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс Дніпро» в роботі.
Протягом дня у КП «Теплоенерго» було знеструмлення приватними енергетичними компаніями тепло-розподільчого пункту (ТРП) по Фабрично-Заводській. Після подачі живлення теплопостачання відновлено.
Сьогодні комунальні служби Дніпра працювали на 29 засміченнях каналізаційних мереж водовідведення, а також 6 пошкодженнях мереж водопостачання.
Зокрема, аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» другий день невпинно працюють над усуненням пошкодження водопроводу Д 200мм, по вул. Володимира Винниченка, 5. Роботи проводяться з обмеженням водопостачання у декількох будинках по вул. Володимира Винниченка, буд. 1-5. У роботі було задіяно 4 одиниці спеціальної техніки.
Комунальники докладають максимальних зусиль, аби якнайшвидше відновити постачання води у в оселя жителів цих будинків.
Ремонтні бригади КП «Теплоенерго» завершили роботи з ліквідації аварійної ситуації по вул. Поточна. Подачу тепла у будинки 1а та 1б по цій вулиці відновлено.
У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій на мережах водо- та теплопостачання, комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені і теплом, і водою.
Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
Також заявки щодо проблем з теплопостачанням чи водопостачання можна залишати за номерами Штабу взаємодопомоги Громадської ради:
Заявки за номерами Штабу взаємодопомоги Громадської ради приймають з понеділка по п’ятницю з 9 до 17 години.
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