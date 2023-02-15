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  • У Дніпрі відновили подачу тепла у будинки: ситуація на сьогоднішній вечір

У Дніпрі відновили подачу тепла у будинки: ситуація на сьогоднішній вечір

Сьогодні 20:30
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У Дніпрі комунальники завершили роботи з ліквідації аварії по вулиці Поточна, подачу тепла в будинки по цій вулиці відновлено.

Новости Днепра про У Дніпрі відновили подачу тепла у будинки: ситуація на сьогоднішній вечір

Станом на 18:00 у Дніпрі працюють всі підвищувальні насосні станції (ПНС), аварійні ситуації відсутні.

На цей час всі об’єкти  КП «Теплоенерго», КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс Дніпро» в роботі. 

Протягом дня у КП «Теплоенерго» було знеструмлення приватними енергетичними компаніями тепло-розподільчого пункту (ТРП) по Фабрично-Заводській. Після подачі живлення теплопостачання відновлено.

Сьогодні комунальні служби Дніпра працювали на 29 засміченнях каналізаційних мереж водовідведення, а також 6 пошкодженнях мереж водопостачання.

Зокрема, аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» другий день невпинно працюють над усуненням пошкодження водопроводу Д 200мм, по вул. Володимира Винниченка, 5. Роботи проводяться з обмеженням водопостачання у декількох будинках по вул. Володимира Винниченка, буд. 1-5. У роботі було задіяно 4 одиниці спеціальної техніки.

Комунальники докладають максимальних зусиль, аби якнайшвидше відновити постачання води у в оселя жителів цих будинків.

Ремонтні бригади КП «Теплоенерго» завершили роботи з ліквідації аварійної ситуації по вул. Поточна. Подачу тепла у будинки 1а та 1б по цій вулиці відновлено.

У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій на мережах водо- та теплопостачання, комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені і теплом, і водою.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:   

  • (056) 732-12-12
  • (095) 732-12-12   
  • (096) 732-12-12    
  • (073) 732-12-12

Також заявки щодо проблем з теплопостачанням чи водопостачання можна залишати за номерами Штабу взаємодопомоги Громадської ради:   

  • (095) 816-39-11   
  • (093) 261-32-25   
  • (063) 402-79-56   
  • (063) 681-61-82   
  • (068) 638-28-48

Заявки за номерами Штабу взаємодопомоги Громадської ради приймають з понеділка по п’ятницю з 9 до 17 години.

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Новости Днепра про У Дніпрі відновили подачу тепла у будинки: ситуація на сьогоднішній вечірУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі відновили подачу тепла у будинки: ситуація на сьогоднішній вечірРусский

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