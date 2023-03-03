Станом на 06:00 у Дніпрі комунальне господарство працює стабільно. Об’єкти критичної інфраструктури, медичні заклади та містяни з теплом і водою.
Станом на 06:00 у Дніпрі працюють всі підвищувальні насосні станції.
На цей час у роботі всі котельні та тепло-розподільчі пункти всіх теплопостачальних підприємств міста: КП «Теплоенерго», КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс Дніпро». Опаленням забезпечені всі будинки, які обслуговують теплопостачальні підприємства міста.
За минулу добу аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» очистили 26 засмічень на каналізаційних мережах , а також усунули 25 пошкоджень на мережах водовідведення.
Зокрема, роботи виконано:
У тепловиків міста також було чимало робіт, у тому числі:
Сьогодні аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» та тепловики працюватимуть за новими заявками від містян та на ліквідації аварійних ситуацій.
Зокрема, КП «Дніпроводоканал» лагодитиме пошкоджений водопровід по пров.Тайговий,2. Тимчасово припинено водопостачання декільком будинкам по пров. Тайговий, 2-10.
Також сьогодні комунальники працюватимуть по вул. Будівельників, 19а. Від мешканців будинку напередодні пізно ввечері надійшла інформація про пошкодження водопроводу. Водопостачання цього будинку припинено до ліквідації аварійної ситуації.
Також йтимуть роботи на пошкодженому водопроводі по вул. Черкаська, 47. Тимчасово припинено водопостачання по всій вулиці. Роботи планують завершити протягом дня.
У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій на мережах водо- та теплопостачання, комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені і теплом, і водою.
Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
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