У Дніпрі відновлюють подачу тепла та води: ситуація на ранок 3 березня

На сьогодні, 3 березня, НЕК «Укренерго» не надавала обмежень споживання електроенергії. Це дозволяє не відключати світло, зокрема, і у нашій області. Однак внаслідок пошкодження мереж «Укренерго» в деяких енерговузлах можливі відключення за графіком, якщо буде зростати споживання електроенергії.

Станом на 06:00 у Дніпрі комунальне господарство працює стабільно. Об’єкти критичної інфраструктури, медичні заклади та містяни з теплом і водою.

Станом на 06:00 у Дніпрі працюють всі підвищувальні насосні станції.

На цей час у роботі всі котельні та тепло-розподільчі пункти всіх теплопостачальних підприємств міста: КП «Теплоенерго», КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс Дніпро». Опаленням забезпечені всі будинки, які обслуговують теплопостачальні підприємства міста.

За минулу добу аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» очистили 26 засмічень на каналізаційних мережах , а також усунули 25 пошкоджень на мережах водовідведення.

Зокрема, роботи виконано:

по бульвару Слави, 11, Д-300 мм із колодязя;

по вул. Високовольтній, 83, Д-500 мм у камері;

по просп. Петра Калнишевського, 10. На прохання ЖЕКу було припинено водопостачання на час проведення робіт на внутрішньобудинкових мережах, подачу води відновлено;

по вул. Запорізьке шосе, 40а. Аварійна бригада КП «Дніпроводоканал» впоралася за декілька годин і одразу відновила водопостачання;

по пров. Стефаника, 1 також оперативно виконано роботи, жителі пров. Стефаника та вул. Апостолівська були з водою за декілька годин.

У тепловиків міста також було чимало робіт, у тому числі:

аварійна служба КП «Коменергосервіс» ліквідувала порив на трубопроводі опалення, що забезпечував теплом будинки по вул. Буковинська, 2а, 4 , вул. Семафорна, 2, 4 та поліклініку. І житловому фонду, і медзакладу відновлено теплопостачання.

Бригада КП «Теплоенерго» також напередодні оперативно впоралася з роботою по вул. Діївська, 40 (12-15 під’їзд) та по пр. Слобожанському, подачу тепла відновлено.

З опаленням і жителі трьох будинків по вул. Батальйону Дніпро 6, 6а, 6в, там комунальники працювали на теплотрасі по вул. Батальйону Дніпро.

Сьогодні аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» та тепловики працюватимуть за новими заявками від містян та на ліквідації аварійних ситуацій.

Зокрема, КП «Дніпроводоканал» лагодитиме пошкоджений водопровід по пров.Тайговий,2. Тимчасово припинено водопостачання декільком будинкам по пров. Тайговий, 2-10.

Також сьогодні комунальники працюватимуть по вул. Будівельників, 19а. Від мешканців будинку напередодні пізно ввечері надійшла інформація про пошкодження водопроводу. Водопостачання цього будинку припинено до ліквідації аварійної ситуації.

Також йтимуть роботи на пошкодженому водопроводі по вул. Черкаська, 47. Тимчасово припинено водопостачання по всій вулиці. Роботи планують завершити протягом дня.

У випадку виникнення будь-яких проблемних ситуацій на мережах водо- та теплопостачання, комунальники одразу їх ліквідують. Це питання міська влада тримає на контролі, аби дніпряни в повному обсязі були забезпечені і теплом, і водою.

Нагадуємо, якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:

(056) 732-12-12

(095) 732-12-12

(096) 732-12-12

(073) 732-12-12

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