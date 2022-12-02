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  • У Дніпрі відновлюється рух Мануйлівським проспектом: коли та як будуть їздити маршрутки

У Дніпрі відновлюється рух Мануйлівським проспектом: коли та як будуть їздити маршрутки

Сьогодні 13:51
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Новости Днепра про У Дніпрі відновлюється рух Мануйлівським проспектом: коли та як будуть їздити маршрутки

У суботу, 3 грудня, у Дніпрі відновлять рух транспорту Мануйлівським проспектом.

Про це повідомляє департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міськради.

Так, низка автобусів повернеться на свої маршрути. Йдеться про №7, №27, №70, №158, №31, №149, №153, №23. 

Нагадаємо, рух Мануйлівським проспектом перекривали через проведення ремонтних робіт по заміні аварійного колектору. Так, цілий місяць, з 5 листопада до 2 грудня, громадський транспорт курсував іншими маршрутами.

Наразі роботи завершилися та автобуси повернуться на свої маршрути.

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Новости Днепра про У Дніпрі відновлюється рух Мануйлівським проспектом: коли та як будуть їздити маршруткиУкраїнська

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