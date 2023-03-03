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У Дніпрі відновлено подачу тепла та води: ситуація на вечір 3 березня

Сьогодні 19:15
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Ввечері, 3 березня, у будинки Дніпра відновили подачу тепла та води.

Новости Днепра про У Дніпрі відновлено подачу тепла та води: ситуація на вечір 3 березня

У місті працюють всі підвищувальні насосні та фільтрувальні станції, аварійні ситуації на цих об’єктах відсутні.

Компанією ЦЕК сьогодні було знеструмлено 2 котельні КП «Теплоенерго» –  по вул. Сумська та пр. Металургів. Тимчасово були без тепла 23 будинки. Районні електромережі завершили аварійні роботи, теплопостачання відновлено.

КП «Теплоенерго разом з міською аварійною службою продовжують працювати на вводі в будинок №4 по вул. В. Діївська. Подачу тепла ввечері планують відновити.

Всі інші об’єкти КП «Теплоенерго, а також КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс Дніпро» в роботі. 

Станом на 18:00 уже завершені аварійні роботи:

  • в с. Новоолександрівка по вул. Паркова, 96. Водопостачання на 4 вулицях: Паркова, Берези, Сурська, Балкова відновлено; 
  • по вул. Староігренській,88 – жителі цієї вулиці також уже з водою; 
  • по пров.Тайговий,2 пошкодження на водопроводі усунуто, відновлено водопостачання по пров. Тайговий,2-10; 
  • по вул. Будівельників, 19а аварійну ситуацію ліквідовано, подачу води відновлено;
  • по вул.Черкаська, 47 аварійні роботи на пошкодженому водопроводі завершено, поачу води відновлено; 
  • по вул. Генерала Пушкіна,1також завершено роботи та відновлено водопостачання вул.   Університетська.
  • по вул. Василя Стуса,24, через що було частково припинено водопостачання у сел. Діївка, роботи на цьому об’єкті також завершено, подачу води відновлено.

Аварійна бригада КП «Теплоенерго» за дві години впоралася з аварійними роботами на тепло-розподільчому пункті (ТРП). Уже по обіді було відновлено подачу води за наступними адресами: 

  • вул. М. Міхновського, 2-31,
  • пров. Фестивальний, 1-31,
  • пр.Миру, 1-95, 
  • вул. Березинскька, 22-61,
  • вул. Генерала Захарченка, 1-15,
  • пров. Вільний, 2-12,
  • вул. Усенка, 1-23, 
  • вул. Донецьке шосе, 97-137.

Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:  

  • (056) 732-12-12  
  • (095) 732-12-12  
  • (096) 732-12-12  
  • (073) 732-12-12

Також заявки щодо проблем з теплопостачанням чи водопостачання можна залишати за номерами Штабу взаємодопомоги Громадської ради:   

  • (095) 816-39-11   
  • (093) 261-32-25   
  • (063) 402-79-56   
  • (063) 681-61-82   

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Новости Днепра про У Дніпрі відновлено подачу тепла та води: ситуація на вечір 3 березняУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі відновлено подачу тепла та води: ситуація на вечір 3 березняРусский

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