У Дніпрі відновлено подачу тепла та води: ситуація на вечір 3 березня

У місті працюють всі підвищувальні насосні та фільтрувальні станції, аварійні ситуації на цих об’єктах відсутні.
Компанією ЦЕК сьогодні було знеструмлено 2 котельні КП «Теплоенерго» – по вул. Сумська та пр. Металургів. Тимчасово були без тепла 23 будинки. Районні електромережі завершили аварійні роботи, теплопостачання відновлено.
КП «Теплоенерго разом з міською аварійною службою продовжують працювати на вводі в будинок №4 по вул. В. Діївська. Подачу тепла ввечері планують відновити.
Всі інші об’єкти КП «Теплоенерго, а також КП «Коменергосервіс» та КП «Жилсервіс Дніпро» в роботі.
Станом на 18:00 уже завершені аварійні роботи:
Аварійна бригада КП «Теплоенерго» за дві години впоралася з аварійними роботами на тепло-розподільчому пункті (ТРП). Уже по обіді було відновлено подачу води за наступними адресами:
Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на Єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради:
Також заявки щодо проблем з теплопостачанням чи водопостачання можна залишати за номерами Штабу взаємодопомоги Громадської ради:
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