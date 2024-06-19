У Дніпрі віднайшли докази існування оборонних споруд, яким майже 300 років

300 років тому на території лівого берега існували військові укріплення.

На території сучасного Амур-Нижньодніпровського району існував Кодацький редут.

Редутом називали укріплення, яке використовувалося до 20 століття для оборони. Воно було квадратним або багатокутним та розміщувалося у полі неподалік населених пунктів.

Докази існування укріплення на території міста оприлюднили в Facebook-спільноті “Історія старожитньої Кам’янки”. Сама оборонна споруда не збереглася, але на карті, яка датується 1738 року, можна побачити, що в межах тодішнього поселення, був Кодацький редут.

А ось і наш редут, який позначений літерою “К” на карті 1738 року. Він був одним із елементів у системі укріплень в нашому регіоні. Цікаво, що назву він мав не Кам’янський, а Кодацький, – розповіли дослідники міста.

Редут був квадратної форми 21 на 21 метрів з видовженими бічними фронтами. Площа редуту — 760 кв.м. Площа подвір’я — 16 соток. Зовні північний фронт з брамою сягав 33 метрів, у той час, як бічні, що йшли до Дніпра, були 46 м (західний) і 40 м (східний).

Всередині, з обох сторін від входу, знаходилося шість споруд: 10 на 3 метри й 13 на 3 метри, і чотири невеличкі — приблизно 3 на 2,5 м. Ширина профілю укріплення (рів й вал) дорівнювала 6,5 метрів. Поверх валу на бруствері, а також перед валом були встановлені дерев’яні загострені рогатки.

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