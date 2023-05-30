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У Дніпрі відкриють інсталяцію на честь Міли Йовович: подробиці

Сьогодні 21:15
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1 червня до Міжнародного Дня дітей в Мистецькому провулку відкриють міні інсталяцію, яка присвячена відомій акторці, моделі та співачці Мілі Йовович, яка, як відомо дитиною відвідувала дитячий садочок у місті Дніпро.

Новости Днепра про У Дніпрі відкриють інсталяцію на честь Міли Йовович: подробиці

Відома голлівудська актриса та модель дитячі роки провела у нашому місті.

Саме тому презентацію інсталяції на її честь заплановано на 1 червня – Міжнародний день захисту дітей.

А відкриють її у Мистецькому провулку, який стає дедалі активнішою та креативнішою арт-територією Дніпра.

Новости Днепра про У Дніпрі відкриють інсталяцію на честь Міли Йовович: подробиці

Образ Мили Йовович буде далеко не останнім, який увічнять на цьому арт-просторі.

Докладніше про створення нової інсталяції та про те, особистості кого ще планують зафіксувати в Мистецькому провулку, розповів КУСТ.

Новости Днепра про У Дніпрі відкриють інсталяцію на честь Міли Йовович: подробиці

Попередній список особистостей, які варті уваги:

Сем Грановський

Сімʼя Шнеєрсон

Олена Блаватська

Марлен Матус

Ілля Кабаков

Валерʼян Підмогильний

Павло Загребельний

Лія Ахеджакова

Жан Мельников

Людмила Вершиніна

Вадим Сідур

Олесь Гончар

Дмитро Яворницький

Кінцеве рішення щодо дозвону на реалізацію проєкту видаватиме Художня рада мистецького провулку.

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Новости Днепра про У Дніпрі відкриють інсталяцію на честь Міли Йовович: подробиціУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі відкриють інсталяцію на честь Міли Йовович: подробиціРусский

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