У Дніпрі відкрили безкоштовні літні майданчики: де саме та як вони працюють

У Дніпрі відкрили безкоштовні літні дитячі майданчики на 26 локаціях.

Про це доповіли у публікації на сайті Дніпровської міської ради.

У парках дітям влаштовують тематичні вечірки з танцями, різноманітними конкурсами, а також навчанням. Повідомляється, що нещодавно «Гавайські паті» готували педагоги дитячо-молодіжного центру «Творчі». Директорка центру Тетяна Пальчун розповіла, що малечу відводять в укриття під час тривоги та продовжують розваги і там – малювали, робили тематичні поробки, танцювали.

До того ж ми запрошуємо рятувальників, медиків, представників поліції. Вони в ігровій формі розповідають про безпеку під час великої війни, – повідомила вона.

Перша зміна відпочинку закінчилася сьогодні, 14 червня, однак незабаром розпочнеться друга – 17 червня. На майданчиках діти зможуть проводити час з 08:00 до 13:00.

Окрім навичок танцю та малювання, на майданчиках діти можуть займатися туристсько-краєзнавчим, екологічним напрямами, археологією, різними видами спорту, у тому числі – стрільбою з лука.

Записатися можна на зміну прямо у закладі. Відвідування літнього майданчика – безкоштовне, – доповіла Яна Руденко, начальниця відділу позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міськради.

Майданчики відкрили за такими адресами:

Комунальний заклад позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості «Крок»:

вул. Юлії Залюбовської, 7

вул. Степана Рудницького, 35

Комунальний заклад позашкільної освіти «Палац творчості дітей та юнацтва»:

вул. Юрія Кондратюка, 17-А

просп. Слобожанський, 36

вул. Аудиторна, 14

Комунальний заклад позашкільної освіти «Дитячо-молодіжний центр «Творчі»: вул. Космонавтів, 8

Комунальний заклад позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості «Крила»:

ж/м Тополя – 1, 8-А

вул. Новосільна, 19-А

вул. Космодромна, 8

вул. Ливарна, 3

Комунальний заклад позашкільної освіти «Центр розвитку дітей та молоді «СтартУм»:

просп. Олександра Поля, 37

вул. Кам’янська, 21

ж/м Таромське, вул. Футбольна, 15-А

просп. Олександра Поля, 70-А

Комунальний заклад позашкільної освіти «Міський палац дітей та молоді»:

вул. Набережна Перемоги, 5

вул. Велика Діївська, 213-Б;

вул. Робоча, 81

Комунальний заклад позашкільної освіти «Дитячо-молодіжний центр «ЛІДЕР»:

просп. Дмитра Яворницького, 75

просп. Слобожанський, 137-А

вул. Данила Галицького, 17

Міський комунальний заклад культури «Дніпровська дитяча художня школа № 1»:

просп. Олександра Поля, 19,

бульвар Слави, 8

вул. Новоорловська, 10

Запорізьке шосе, 56

Міський комунальний заклад культури «Дніпровська дитяча художня школа № 2»:

вул. Бєляєва, 20,

вул. Калинова, 81.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Дніпрі виплачують соціальну допомогу: як її отримати.

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