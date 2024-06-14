У Дніпрі відкрили безкоштовні літні майданчики: де саме та як вони працюють

Про це доповіли у публікації на сайті Дніпровської міської ради.
У парках дітям влаштовують тематичні вечірки з танцями, різноманітними конкурсами, а також навчанням. Повідомляється, що нещодавно «Гавайські паті» готували педагоги дитячо-молодіжного центру «Творчі». Директорка центру Тетяна Пальчун розповіла, що малечу відводять в укриття під час тривоги та продовжують розваги і там – малювали, робили тематичні поробки, танцювали.
До того ж ми запрошуємо рятувальників, медиків, представників поліції. Вони в ігровій формі розповідають про безпеку під час великої війни, – повідомила вона.
Перша зміна відпочинку закінчилася сьогодні, 14 червня, однак незабаром розпочнеться друга – 17 червня. На майданчиках діти зможуть проводити час з 08:00 до 13:00.
Окрім навичок танцю та малювання, на майданчиках діти можуть займатися туристсько-краєзнавчим, екологічним напрямами, археологією, різними видами спорту, у тому числі – стрільбою з лука.
Записатися можна на зміну прямо у закладі. Відвідування літнього майданчика – безкоштовне, – доповіла Яна Руденко, начальниця відділу позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міськради.
Майданчики відкрили за такими адресами:
Комунальний заклад позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості «Крок»:
Комунальний заклад позашкільної освіти «Палац творчості дітей та юнацтва»:
Комунальний заклад позашкільної освіти «Дитячо-молодіжний центр «Творчі»: вул. Космонавтів, 8
Комунальний заклад позашкільної освіти «Центр дитячої та юнацької творчості «Крила»:
Комунальний заклад позашкільної освіти «Центр розвитку дітей та молоді «СтартУм»:
Комунальний заклад позашкільної освіти «Міський палац дітей та молоді»:
Комунальний заклад позашкільної освіти «Дитячо-молодіжний центр «ЛІДЕР»:
Міський комунальний заклад культури «Дніпровська дитяча художня школа № 1»:
Міський комунальний заклад культури «Дніпровська дитяча художня школа № 2»:
Нагадаємо, раніше ми писали, що в Дніпрі виплачують соціальну допомогу: як її отримати.
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