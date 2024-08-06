У Дніпрі відкоригували схему руху в центрі міста: що змінилося

Відтепер в центрі Дніпра можна їхати прямо та робити розворот наліво. Про нові зміни у схемі організації дорожнього руху на перехресті просп. Яворницького – вул. Короленка розповіли в Департаменті транспорту та інфраструктури.
З 2 серпня запрацювала нова схема організації дорожнього руху по просп. Яворницького. Тоді під час руху в напрямку Історичного музею на перехресті з вул. Короленка з лівої смуги дозволили робити розворот наліво, проте рух прямо – заборонили. Втім, зараз внесли деякі корективи.
Аби уникнути заторів у середмісті, в нову схему внесли корективи. Тепер їхати прямо можна по двох смугах, а з лівої смуги ще й робити розворот наліво, – йдеться у повідомленні.
Дорожню розмітку та знаки на перехресті просп. Яворницького – вул. Короленка комунальники вже оновили.
Нагадаємо, раніше ми писали, що з’явився новий розворот: сталися важливі зміни в русі транспорту в центрі Дніпра.
Читайте також:
Автор:
Школярів безплатно підвозитимуть до шкіл.
Цуценя та його мама, яких знайшли майже без свідомості у…
У Дніпрі судитимуть директора ТОВ за зловживання повноваженнями.
У Дніпрі зараз часто проводять безкоштовні кінопокази просто неба.