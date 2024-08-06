У Дніпрі відкоригували схему руху в центрі міста: що змінилося

У Дніпрі знову змінили схему руху в центрі міста.

Відтепер в центрі Дніпра можна їхати прямо та робити розворот наліво. Про нові зміни у схемі організації дорожнього руху на перехресті просп. Яворницького – вул. Короленка розповіли в Департаменті транспорту та інфраструктури.

З 2 серпня запрацювала нова схема організації дорожнього руху по просп. Яворницького. Тоді під час руху в напрямку Історичного музею на перехресті з вул. Короленка з лівої смуги дозволили робити розворот наліво, проте рух прямо – заборонили. Втім, зараз внесли деякі корективи.

Аби уникнути заторів у середмісті, в нову схему внесли корективи. Тепер їхати прямо можна по двох смугах, а з лівої смуги ще й робити розворот наліво, – йдеться у повідомленні.

Дорожню розмітку та знаки на перехресті просп. Яворницького – вул. Короленка комунальники вже оновили.

Нагадаємо, раніше ми писали, що з’явився новий розворот: сталися важливі зміни в русі транспорту в центрі Дніпра.

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