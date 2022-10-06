У Дніпрі відключили воду тисячам родин: що сталося і коли повернуть водопостачання

Частина лівого берега тимчасово без води.

6 жовтня, проводяться аварійно-відновлювальні роботи на водопроводі Д-1000мм. З самого ранку воду відключили тисячам споживачів на проспекті Слобожанському у Дніпрі. Про це повідомляє КП «Дніпроводоканал».

У межах вулиць Любарського – Осінньої – В. Сухомлинського – Академіка Образцова та прилеглих до них можливі перебої водопостачання зі зниженням тиску.

Підприємство вибачається за тимчасові незручності. Подачу води відновлять після завершення робіт.

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