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У Дніпрі відбувся “Гав-Гав фест 2023”

Сьогодні 20:41
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У Дніпрі пройшов кінологічний фестиваль "Гав-Гав фест". 

Новости Днепра про У Дніпрі відбувся

Захід проводиться у місті вже вчетверте, та дарує багато позитивних емоцій собакам, та власникам тварин. 

Містяни зі своїми улюбленцями брали участь у конкурсах і численних майстер-класах.

На фестиваль прийшло 200 відвідувачів, а у конкурсах участь взяло 35 людей.

Сьогодні ми  розповідаємо, що собаки також допомагають у боротьбі з російським агресором. Вони беруть участь у розмінуванні, патрулюють вулиці, виявляють ДРГ, боронять блокпости, евакуюють людей з гарячих точок тощо, – заявила директорка КПНЗ Тетяна Пальчун.

Також представники КП “Зооконтроль” пропонували небайдужим знайти для безхатніх собак люблячу сім’ю.

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