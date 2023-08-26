У Дніпрі відбувся “Гав-Гав фест 2023”

Захід проводиться у місті вже вчетверте, та дарує багато позитивних емоцій собакам, та власникам тварин.
Містяни зі своїми улюбленцями брали участь у конкурсах і численних майстер-класах.
На фестиваль прийшло 200 відвідувачів, а у конкурсах участь взяло 35 людей.
Сьогодні ми розповідаємо, що собаки також допомагають у боротьбі з російським агресором. Вони беруть участь у розмінуванні, патрулюють вулиці, виявляють ДРГ, боронять блокпости, евакуюють людей з гарячих точок тощо, – заявила директорка КПНЗ Тетяна Пальчун.
Також представники КП “Зооконтроль” пропонували небайдужим знайти для безхатніх собак люблячу сім’ю.
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Козенко Антон
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