У Дніпрі відбудуться Дні відкритих дверей у всіх мистецьких школах міста: адреси

У Дніпрі 1 червня дітей з батьками запрошують на Дні відкритих дверей у мистецькі школи.

Охочі можуть прийти у мистецькі школи та побачити, як працює кожна з них. Також – поспілкуватися з креативними педагогами та записати дитину на уроки на майбутній навчальний рік. Вхід вільний.

Про це повідомили у Департаменті гуманітарної політики.

“Запрошуємо вас та ваших дітей 1 червня на День відкритих дверей у мистецьких школах Дніпра. Зробіть вибір разом з вашою дитиною. На вас чекають: знайомство з музичними інструментами, інтерактивні майстер-класи, спілкування з креативними педагогами та музичні квести”, – розповіли у департаменті.

У міській раді також додали, що цього року вперше на базі чотирьох музичних шкіл: №15, №18, №19, №9 будуть організовані літні музичні школи. Вони працюватимуть з 3 червня цілий тиждень. Батьки вже можуть записувати дітей, віком від 4 до 12 років.

1 червня Дні відкритих дверей відбудуться у таких мистецьких закладах:

Дніпровська дитяча музична школа № 1, вул. Гоголя, 14-а;

Дніпровська дитяча музична школа № 2 ім. Анатолія Штогаренка, просп. Дмитра Яворницького, 13/15;

Дніпровська дитяча музична школа № 3 «АРТДЕБЮТ», просп. Лесі Українки, 75;

Дніпровська дитяча школа мистецтв № 4 імені Бориса Гмирі, ж/м Покровський, 9;

Дніпровська школа української культури та мистецтв ім. Олеся Гончара, вул. Прогресивна, 3;

Дніпровська дитяча музична школа № 6 імені Володимира Скуратовського, вул. Робоча, 87;

Дніпровська дитяча музична школа № 7 імені Леоніда Когана, вул. Гавриленка, буд. 8А;

Дніпровська дитяча музична школа № 8, вул. Караваєва, б. 21;

Дніпровська дитяча музична школа № 9, вул. Інженерна, 9;

Дніпровська дитяча музична школа № 10, просп. Слобожанський, 36;

Дніпровська дитяча музична школа № 11, вул. Новокримська, 42;

Дніпровська дитяча музична школа № 12, просп. Науки, 169;

Дніпровська дитяча музична школа № 13, вул. Семафорна, 36 Д;

Дніпровська дитяча музична школа № 14, вул. Велика Діївська, 40;

Дніпровська дитяча музична школа № 15 «Дитяча музична академія імені Миколи Різоля», вул. Гетьмана Петра Дорошенка, 8-а;

Дніпровська дитяча музична школа № 16, вул. Калинова, 68;

Дніпровська дитяча музична школа № 17, вул. Висоцького, 4, вул. Командира Юніна, 41;

Дніпровська дитяча музична школа № 18, вул. Електрична, 8;

Дніпровська дитяча музична школа № 19, просп. Героїв, 34.

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